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罷藍委二階連署書有死亡連署？ 中選會：均依法告發

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
中選會表示，無論是公投或罷免案之提議或連署只要有連署前死亡或偽造情事，均會依法循例予以職務告發。圖／聯合報系資料照
中選會表示，無論是公投或罷免案之提議或連署只要有連署前死亡或偽造情事，均會依法循例予以職務告發。圖／聯合報系資料照

中選會委員會議昨審定24案立委罷免案及目前遭停職新竹市長高虹安罷免案成案，但國民黨立委質疑部分二階連署書涉有死亡連署、偽造情事。中選會表示，無論是公投或罷免案之提議或連署只要有連署前死亡或偽造情事，均會依法循例予以職務告發。

根據中選會公布公職人員罷免案專區中，共有16案涉有死亡連署、12件涉有偽造情事的情況，其中「有偽造情事」部分，罷免立委丁學忠案共298人最多；「死亡連署」部分，罷免丁學忠案最多達27人，罷免立委傅崐萁案有14人；「不符規定人數」部分，罷免立委鄭正鈐案最多共1萬693人，其次為高虹安罷免案，不符規定人數有1萬379人，但無連署前死亡人數。

中選會表示，無論是公投或罷免案之提議或連署只要有連署前死亡或偽造情事，均會依法循例予以職務告發，此為刑事訴訟法之法定義務，均無差別待遇，過往以來即是如此，現在也是如此，不會有例外。

中選會指出，至於重複連署則是依法剔除，而為法律所定，與偽造情事無涉，依法循例皆是如此，自不在職務告發之列，以前是如此，現在也是如此。

中選會表示，選務機關係依刑事訴訟法第241條規定，就提議前死亡、連署前死亡與有偽造情事之連署部分依法辦理職務告發，過去以來無論是公投或罷免連署案件，抑或總統副總統獨立參選連署案件，均依法循例辦理，此為選務機關之法定義務，也皆無任何差別待遇；至「重複簽署」則與提議前死亡、連署前死亡與有偽造情事無涉，過去以來迄今，亦依法循例辦理，此節自無法告發。

至於媒體報導稱台中市第8選區立委江啟臣罷免連署有44份死亡連署未公開，中選會解釋，相關資訊皆有在官網公開。

罷免

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