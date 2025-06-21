中選會：罷免涉有死亡連署或偽造情事 皆依法告發

中選會委員會議昨天審定24案立委罷免案，以及目前遭停職的新竹市長高虹安罷免案全數成案，但部分涉有死亡連署、偽造情事，引發國民黨立委質疑，要求中選會依法告發。中選會表示，只要有連署前死亡或偽造情事，會依法循例予以職務告發。

公民團體發動罷免藍委行動，第二階段達31案，中選會委員會議昨天依法審定首波區域立委罷免案二階連署查對結果，共審定24案成案，以及高虹安罷免案也宣告成案。根據中選會網站的公職人員罷免案專區，昨天成案的「24+1」罷免案，共有16案涉有死亡連署、12件涉有偽造情事的情況；另外，立委王鴻薇、羅智強、賴士葆、涂權吉、魯明哲、黃健豪罷免案則完全沒有偽造情事與死亡連署。

「有偽造情事」方面，罷免立委丁學忠案達298人最多，其餘11案涉有偽造情事的人數，則多為2人至12人之間；至於「死亡連署部分」，也是丁學忠案最多，達27人，罷免立委傅崐萁案次之有14人，其餘罷免案僅在1人至4人之間。

「不符規定人數」部分，罷免立委鄭正鈐案最多，達1萬693人，多為連署人為提議人，或是重複連署狀況。第二多的則是高虹安罷免案，不符規定人數有1萬379人，但大多也為連署人為提議人及重複連署，無連署前死亡人數，但偽造情事有12人。

對於「24+1」罷免案部分案件涉有死亡連署與偽造情事，引發在野黨質疑。中選會指出，無論是公投或罷免案的提議或連署，只要有連署前死亡或偽造情事，均會依法循例予以職務告發，此為刑事訴訟法的法定義務，均無差別待遇，不會有例外。

中選會表示，至於重複連署則是依法剔除而為法律所定，與偽造情事無涉，依法循例皆是如此，自不在職務告發之列，以前是如此，現在也是如此。

中選會強調，如前述說明，各該罷免案件連署前死亡或有偽造情事部分，依中選會委員會決議暨刑事訴訟法規定，皆依法予以職務告發，且無任何差別待遇，至各該案件由地方選委會彙整載有被偽造名冊個資等相關文件後，即辦理告發作業函請最高檢察署分案交由權管檢察機關辦理。

此外，媒體報導稱中選會未公開台中市第8選區立委江啟臣罷免連署有44份死亡連署。中選會則解釋，相關資訊都已在官網公開。