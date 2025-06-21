綠地方黨部發起大罷免總攻 藍營：賴清德沒主導騙誰？

中選會昨公布第一波大罷免投票日期為7月26日，民進黨新北市黨部今天串聯公職走上街頭宣講，從罷團「後盾」轉為「並肩同行」。國民黨新北市黨部主委黃志雄今天表示，民進黨一手透過中選會認定，一手透過司法追殺，推動大罷免，才剛宣布投票日，民進黨地方黨部一天內就印好相關旗幟布條，說民進黨、賴清德總統沒有主導要騙誰？藍營已展開愛國者行動三步驟反罷免，全力守住所有藍營立委席次。

黃志雄指出，新北市6席立委面臨罷免，目前在六區已經展開「固本行動」，除了洪孟楷的地方宣講，雙和的張智倫、林德福也將在22日舉行政策說明會，會根據每一區立委特性與需求舉行，汐金萬地區的廖先翔，則透過多場小型AI講座，黨部都全力協助。

民進黨強調要從後盾轉為並肩同行，黃志雄說，其實早一開始民進黨立院黨團總召柯建銘就已經說過大罷免是他發起，加上曹興誠、立委沈伯洋等人與賴清德總統開會，要說這次大罷免是由民團主導，根本是自打嘴巴。

黃志雄指出，民進黨一手透過中選會認定，另一手透過司法嚴查，搭配側翼，全面操控大罷免進度，罷免國民黨案件也有超過15萬份違規，怎麼司法單位都輕輕帶過，只找他們去喝茶，罷免綠營的單位就被到家裡被帶走？大家都看在眼裡。

黃志雄說，目前愛國者行動持續進行，第一步就是固本，第二部則是跨縣市區域聯防，中廣前董事長趙少康今天將在北市舉行區域聯防活動，接下來也預計將在新北舉辦，目前時間與地點正在討論中，近期就會對外公布，最後黨中央也會舉行全國大造勢。