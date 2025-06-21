談罷免「心情沉重」 張善政吐：不是因為政黨對立

中選會公告桃園6名藍委罷免案成立，桃園市長張善政稍早臉書發文表示「心情沉重」，並強調這份沉重不是源於政黨對立，而是對桃園發展可能陷入停滯的深深憂慮，呼籲民眾投「不同意罷免」。

張善政表示，他完全尊重憲法賦予公民的罷免權利，但身為市長有責任是確保整座城市穩定前行。桃園正在轉骨，好的生活環境、教育環境和城市發展，需要有經驗、有能力與市府溝通良好的立委幫市府共同爭取。

建設一座城市就像執行一個龐大而精密的專案，市政府是執行團隊，立委是在中央爭取資源、溝通協調的關鍵夥伴。過去一年多，市府與6名在地立委緊密合作，已經建立起高效的合作模式，許多重大建設正要從藍圖變為現實，例如財政收支劃分法修訂，這些金額將轉化為市民最需要的公托中心、醫療資源、交通路網和學習環境，而6名立委就是確保這些資源能順利到位的關鍵力量。

張善政說，一場由執政黨發動、完全基於政治考量的罷免要打擊桃園的夥伴，他無法接受，許多關心桃園的市民也無法接受，「我們絕不能讓讓桃園，因為無謂的政治紛擾，而錯失發展的黃金時機」。

張善政呼籲，7月26日的投票不是政黨之間對決，而是「穩定」與「動盪」之間的選擇，也是「專心建設」與「政治內耗」之間的選擇。希望大家投下「不同意罷免」票，支持桃園穩定發展的未來。