雙罷開戰！ 柯建銘新竹坐鎮催票 高虹安空戰談政績反擊

新竹市「雙罷」昨天正式成案，中選會宣布罷免市長高虹安及立委鄭正鈐投票訂於7月26日，罷免、反罷交鋒白熱化。今天罷團由民進黨立法院黨團總召柯建銘坐鎮，到竹蓮市場號召市民投下同意票；高虹安則上廣播節目談政績，以空戰回應；鄭正鈐則勤跑基層活動，鞏固基本盤。

柯建銘今率領罷免團體與民進黨新竹市議會黨團在竹蓮市場集結，現場高喊「兩票都同意、新竹重開機」、「罷免投同意、反共更有力」，氣勢高昂。柯建銘強調，第三階段罷免就要開始，這是台灣歷史上關鍵的時刻，大家要站出來保衛台灣、反共救國，由於時間緊迫，籲新竹鄉親一起站出來救台灣。

民進黨新竹市黨部主委、市議員施乃如指出，不論是高虹安或鄭正鈐都有愧於市民所託，市容雜亂無章、草長推給梅雨季，種種劣跡證明高虹安施政無能又愛甩鍋，至於鄭正鈐在立法院對新竹根本毫無建樹。雙罷總部發言人林志潔則呼籲大家站出來罷免不適任立委、不適任的政府首長，讓新竹重開機，找回光榮。

高虹安也選擇以空戰應戰，昨晚受邀廣播節目與在地資深市民對談，主打市府在長輩照顧政策上的成果，強調「長輩呷百二」正在實現中。她介紹敬老愛心卡制度優化後，使用率從8%躍升至31%，並推動疫苗補助、營養金發放、「一學區一日照中心」等政策，盼市民理性看待罷免議題，共同守護市政成果。

此外，高虹安也啟動陸戰，不只跑市場、發文宣、站夜市，還站上肥皂箱，在各大上班族通勤路口鞠躬請託。高虹安表示，這場由柯建銘發起的罷免，帶著太多政治操作的痕跡，社會資源被迫浪費，「我們唯有被動應戰」。

高虹安強調，她始終相信，市民的眼睛是雪亮的，懂得分辨是非，也願意挺身而出「不同意罷免」，守護新竹市的穩定發展。上任2年多來，她和市府團隊一步一腳印，還清45億債務、推動班班有大屏、升級敬老卡、中低收營養金、一學區一日照中心，並打通交通瓶頸，提升大眾運輸，讓市區與園區接得更順、更快。