朱立倫批大罷免民主之恥 民進黨：國民黨羞辱公民

國民黨主席朱立倫今天表示，大罷免為民主之恥。民進黨發言人吳崢表示，大罷免運動是由公民發起，不分男女老幼，颳風下雨腳踏實地上街蒐集連署書所行使的直接民權，國民黨則是由黨中央下令偽造連署，兩相對比之下，公民團體的連署正確率是96%，國民黨是偽造率96%，朱立倫攻擊大罷免運動，根本是「盜版批評正版」，國民黨怎麼好意思？

吳崢指出，人民是頭家，不只是一句口號放在嘴巴上尊重，更重要的是是否真心認同主權在民精神並加以落實。朱立倫攻擊大罷免運動是民主之恥，言下之意就是一併攻擊參與大罷免運動的公民朋友，這些都是台灣人民，國家的主人，朱立倫竟然因為政治立場不同就動輒出言羞辱，這是完全不尊重民主制度，也不尊重人民的態度。

吳崢說，對照國民黨於2021年推動罷免陳柏惟通過時，朱立倫於開票當晚聲稱罷免案通過是人民的勝利，要向台灣民主致上最高的敬意；如今卻態度丕變，反過來攻擊罷免是民主之恥，突顯出國民黨徹底的雙標，也曝露出朱立倫內心順我者昌、逆我者亡的反民主心態，這樣打壓民主的作法，勢必只會激起人民更大的憤怒。