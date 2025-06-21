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喊團結卻搞罷免朱立倫批矛盾 府：民團發起 沒人能停止

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
賴清德總統明起將赴民間社團展開「團結國家十講」，國民黨主席朱立倫今表示，為台灣好，就是要「反惡罷、戰獨裁」。總統府發言人郭雅慧（圖）說，罷免是公民團體自決發起，沒有人有辦法主導，也沒有任何人可以去停止。記者周佑政／攝影
賴清德總統明起將赴民間社團展開「團結國家十講」，國民黨主席朱立倫今表示，為台灣好，就是要「反惡罷、戰獨裁」。總統府發言人郭雅慧（圖）說，罷免是公民團體自決發起，沒有人有辦法主導，也沒有任何人可以去停止。記者周佑政／攝影

賴清德總統明起將赴民間社團展開「團結國家十講」，國民黨主席朱立倫今表示，為台灣好，就要「反惡罷、戰獨裁」。總統府發言人郭雅慧說，罷免是公民團體自決發起，沒有人有辦法主導，也沒有任何人可以去停止，賴總統的態度一如既往，尊重公民團體行動。

朱立倫表示，民進黨非常矛盾，到底是在扮黑白臉，還是真的想要鬥垮、消滅在野黨。他認為為台灣好，要守護台灣的民主，就是要「反惡罷、戰獨裁」。

總統府今開記者會宣布賴總統明啟動「團結國家十講」，被問及朱立倫的質疑說法，郭雅慧表示，罷免是公民團體自決發起運動，沒有人有辦法主導，也沒有任何人可以去停止，賴總統的態度一如既往，尊重公民團體行動；外界如果要刻意貼公民運動標籤，或說由任何政黨發起策畫，既不尊重憲法，也不尊重公民權利。

中選會昨天才宣布7月26日罷免投票，府方今隨即宣布「團結國家十講」活動，遭質疑時機敏感。郭雅慧表示，民間團體陸續主動表達邀請，賴總統受邀，也希望積極與社會溝通。至於十場演講是否在7月的日前完成，郭說，時程會陸續公布，沒有一定會在哪一個確切時間點要完成。

罷免

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