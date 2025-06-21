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罷免進入第三階 雲林丁學忠：這是一場沒有對手的選舉會全力應戰

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
全台大罷免行動進入第三階段，雲林縣第一選區（海線）立委丁學忠也在罷免之列，丁學忠表示，這是一場沒有對手的選舉，必須面對謊言、人設的攻擊、抹黑，他會全力以赴應戰。記者陳雅玲／攝影
全台大罷免行動進入第三階段，雲林縣第一選區（海線）立委丁學忠也在罷免之列，丁學忠表示，這是一場沒有對手的選舉，必須面對謊言、人設的攻擊、抹黑，他會全力以赴應戰。記者陳雅玲／攝影

全台大罷免行動進入第三階段，雲林縣第一選區（海線）立委丁學忠也在罷免之列，丁學忠表示，這是一場沒有對手的選舉，必須面對謊言、人設的攻擊、抹黑，他會全力以赴應戰，正向地對選民反罷免宣傳，呼籲支持者踴躍出來投下不同意罷免票。

罷免進入第三階段，丁學忠說早有心理準備，不僅已展開客廳宣講活動，二周前也開始下鄉掃街、家戶拜訪，他說，這是一場沒有對手的選舉，必須面對謊言、人設的攻擊、抹黑，他會正向爭取選民認同，如果民眾對國民黨推動的政策有疑慮，他會更加耐心說明給選民了解，在這謠言滿天飛的情況下，他堅信人跟人在一起有誠懇的心更重要。

丁學忠將於6月28日成立反罷免總部，民眾黨立委張啓楷、國民黨立委謝龍介、柯志恩、無黨立委高金素梅等人都將出席，丁學忠說，這一場沒有對手的選舉並不容易，但很多長輩、志工都很積極幫忙反罷免宣傳，只是仍有很多長輩、支持者不清楚投票規則，以為不去投票就是支持他，他為更努力宣傳，呼籲支持者踴躍出來投下不同意罷免選票。

國民黨雲林縣黨部主委、立委張嘉郡表示，面對大罷免行動進入第三階段將於7月26日投票，黨部會極力呼籲所有鄉親出來投不同意罷免票，她認為丁學忠這一年表現很好，為雲林爭取很多經費，希望鄉親給他鼓勵，她也認為危機就是轉機，可以藉此機會下鄉宣講，讓更多鄉親知道丁學忠為地方做了多少事。

全台大罷免行動進入第三階段，雲林縣第一選區（海線）立委丁學忠也在罷免之列，丁學忠表示，這是一場沒有對手的選舉，必須面對謊言、人設的攻擊、抹黑，他會全力以赴應戰。記者陳雅玲／攝影
全台大罷免行動進入第三階段，雲林縣第一選區（海線）立委丁學忠也在罷免之列，丁學忠表示，這是一場沒有對手的選舉，必須面對謊言、人設的攻擊、抹黑，他會全力以赴應戰。記者陳雅玲／攝影

罷免 丁學忠

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