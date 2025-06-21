國民黨團控15萬份罷藍委連署違規 綠委：並非偽造樣態
國民黨立院黨團今天表示，根據中選會公佈數據，第二階段31位被罷免的國民黨立委連署書無效分數，共有有15萬7026分，要求中選會依職權告發，國民黨團近期亦將提出告發。民進黨立委林俊憲回應，這些幾乎都是因為第一階段與第二階段重複連署所致，與國民黨造假樣態完全不同，藍營胡亂打這議題，只會讓大罷免、大成功。
民進黨立委王定宇也指出，根據選罷法81條第三項：「同一罷免案之提議人不得為連署人。提議人及連署人之人數應分別計算。」罷團二階無效份數絕大部分都是因為跟一階連署重複，因為不知道第一階段連署的民眾誰被剔除，所以罷團都呼籲一階有連署的民眾，二階段也要再連署，依選罷法會不列入重複的部分，會列為無效份數。
王定宇說，公民團體紮實努力一份一份親簽，經過國民黨自己執政縣市選委會驗證，準確率平均超過95%，而國民黨發動的罷免連署是偽造文書造假率超過95%，國民黨立委怎麼好意思還出來法盲造謠。
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