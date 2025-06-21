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罷團今動員中部3選區 綠營議員喊話「最後一哩路」

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
台中選區罷免行動進入第二階段關鍵時刻，中二解顏、中三拒瓔、中八擊臣今天在各選區分進合擊，爭取市民的最後支持。圖／民眾提供
台中選區罷免行動進入第二階段關鍵時刻，中二解顏、中三拒瓔、中八擊臣今天在各選區分進合擊，爭取市民的最後支持。圖／民眾提供

針對台中選區罷免行動進入第二階段關鍵時刻，中二解顏、中三拒瓔、中八擊臣今天在各選區分進合擊，爭取市民的最後支持，其中市議員王立任站在沙鹿路口挺罷免行動，表示「中二只差1000分，請人民站出來！」中三則指出，中選會通知必須補件3464件，而中八選區則還差1800分，期盼全國罷團一同來支援，一舉衝破安全門檻。

台中市議員王立任今上午與中二解顏團隊，一同站在於沙鹿土地銀行路口舉辦「罷免投同意，反共更有力」路口宣傳行動，號召市民站出來，完成罷免第二階段的最後一哩路；王立任表示，目前中二選區距離完成連署僅剩約1000分，呼籲市民朋友踴躍連署，為民主制度注入力量。

另外，中三拒瓔團隊說，日前收到中選會通知，必須補件3464件，是全國需要補件量最高的選區，所幸黃金周有來自各地罷團，大約有30幾位罷免志工到台中協助連署收件，包括基隆、新北、彰化、苗栗等地罷團的支援。

中八一罷擊臣團隊表示，目前連署書還差1800分，領銜人廖芝晏說，這段時間志工夥伴們在街頭巷弄、市場公園，一張一張地收，已經全力以赴撐過去；今天更發出四面八方動員令，4條路線下午同步街頭掃街行動，中八選區議員蔡成圭、謝志忠、張玉嬿一起在豐勢路舉牌，呼籲山城民眾站出來相挺，搶救台中中八、中三、中二關鍵補件區域。

王立任並強調，連署迄今最辛苦的就是罷團，他們奉獻自身，並在涉及到人身安全的情況下，勇敢站了出來。這場罷免由人民主導，有責任透過民主的制度讓損害台灣利益的立委下台，這不只是中二選區的責任，更是全體台灣人民的共同挑戰。

台中選區罷免行動進入第二階段關鍵時刻，中二解顏、中三拒瓔、中八擊臣今天在各選區分進合擊，爭取市民的最後支持。圖／民眾提供
台中選區罷免行動進入第二階段關鍵時刻，中二解顏、中三拒瓔、中八擊臣今天在各選區分進合擊，爭取市民的最後支持。圖／民眾提供

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