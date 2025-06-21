罷藍一階提議二階連署重複比例高 國民黨團將提告發

中央選舉委員會公布罷免第三階段投票日期定在7月26日，但第二階段31位被罷免的國民黨立委連署書無效比例被質疑過高。國民黨立院黨團今日舉行記者會，黨團副書記長陳玉珍揭露，第一階段提議人與第二階段連署人重複比例過高，如罷免國民黨立委鄭正鈐、洪孟楷、王鴻薇的重複比例均破8成，要求中選會依職權告發，國民黨團近期亦將提出告發。

中央選舉委員會公布罷免第三階段投票日期定在7月26日，也公布第二階段31位被罷免的國民黨立委連署書無效分數，共有113萬7286分第二階段連署書，共有15萬7026分為無效連署，無效率約13.81%。

陳玉珍首先表示，中選會昨天公布罷免投票時間，但在同天下午，臉書上就出現一張照片，內容是台中地區的宣傳罷免的宣傳車，貼著「7月26日出來罷免投票」海報廣告。日期也與民進黨立法院黨團總召柯建銘所說的日期相同，民進黨立委沈柏洋說這可以用數學計算出來，那難道罷團會通靈，精通數學計算？還是中選會與罷團互通有無？

陳玉珍指出，每位連署被罷免的藍委當中，都出現出提議人（第一階段）與連署人（第二階段）重複的不合格分數，均高達上千分左右。

陳玉珍以罷免國民黨立委鄭正鈐連署為例，出現重複連署件數達5999件，罷免鄭正鈐提議人第一階段送件數為7138件，重複率達84%。她質疑是罷團連署提案人簽名之後，一分正本送選委會，一分影本自留存，提案人不能變連署人，否則就是偽造文書，提案與連署格式完全不一樣。又或者是當提案人提案簽名時，同時又簽一分連署數，除違反選罷法，同樣也涉嫌偽造文書。

陳玉珍再舉例，又如洪孟楷第一階段提議送件數為4762人，第二階段連署跟第一階段重複數達4190件，重複比例為87.9%。在王鴻薇部分，第一階段提議送件數為3568人，第二階段連署與第一階段重複3145人，比例高達88.14%。

陳玉珍質疑，罷團重複連署數怎麼來的，謄寫、代簽或偽造簽名？不管是哪種方式，都是偽造文書，請問各地區的檢調查了嗎？有比照對國民黨的方式大搜索、大約談、大羈押嗎？根本是「罷團作弊，中選會護航」。國人如果不想活在獨裁政府治理，沒有任何在野黨監督制衡力量，請在7月26日出來投下不同意罷免。

陳玉珍強調，罷藍委團體第一階段提議人與第二階段連署人重複部分，有抄襲、偽造的嫌疑。中選會宣示只要有一件偽造就會告發，要求中選會依職權告發，國民黨團近期也會提出告發。

陳玉珍最後補充，罷免丁學忠連署有298件偽造，罷免游顥連署也有56件的死亡連署，但中選會沒有依法告發，因此將對中選會提告瀆職。

黨團副書記長翁曉玲表示，罷團都知道提議人不能為第二階段連署人，但在第二階段連署數當中，高達8成以上都出現重複連署，是罷團提早作業，還是抄寫第一階段？中選會告發了嗎？檢調單位都不用查？陳玉珍在3月24日已到北檢提告罷藍團體偽造文書，檢調辦了嗎？是否該一視同仁，拿出辦罷綠團體的標準，進行約談、搜索或羈押？

翁曉玲也說，如果中選會真的要考量到國家社會安定，在罷藍團體交出重複、不合格連署就應該要駁回，竟讓第二階段連署成立，最後進入第三階段罷免投票。她也質疑，這次辦理「24+1」罷免選舉預估將花費7億5000萬元，為何不集中在8月23日與公投一併舉行？顯見中選會別有居心。