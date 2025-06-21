聽新聞
0:00 / 0:00
影／賴總統「十講」 張麗善：假團結之名行分化之實
總統府今宣布，賴清德總統將深入民間，發表10場「團結國家十講」演說。雲林縣長張麗善表示，她非常難過、遺憾總統假團結之名，行台灣內部的分化跟鬥爭之實，這是非常不智且表裡不一的行為，不僅讓人失望，更無助於台灣整體的團結與發展。
張麗善表示，她非常難過、遺憾，認為總統假團結之名，行台灣內部的分化跟鬥爭之實，她想問總統，「你的團結是什麼？」團結台灣應該要凝聚大家的共識和力量，讓大家不分黨派在總統領導之下，非常理性來照顧每一個鄉親，「團結大家的力量，才是你的重中之重、當務之急。」
張麗善說，因為我們現在面臨的外患非常地嚴重，如何團結大家的力量一致對外，這才是真正的團結，而不是在台灣內部找敵人，不是在這裡做分化、鬥爭。
她說，每一個人都在為這塊土地、為共同的家園默默努力，請總統不要打著「團結」的旗號，實際上卻在製造內部的分化與鬥爭，講得再天花亂墜、再好聽，如果內心真正的目的不是真正的團結，而是操弄、是分裂，這樣的表裡不一，不僅讓人失望，更無助於台灣整體的團結與發展。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言