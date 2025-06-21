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影／賴總統「十講」 張麗善：假團結之名行分化之實

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
總統府今宣布，賴清德總統將深入民間，發表10場「團結國家十講」演說。雲林縣長張麗善表示，她非常難過、遺憾總統假團結之名，行台灣內部的分化跟鬥爭之實，這是非常不智且表裡不一的行爲，不僅讓人失望，更無助於台灣整體的團結與發展。記者陳雅玲／攝影
總統府今宣布，賴清德總統將深入民間，發表10場「團結國家十講」演說。雲林縣長張麗善表示，她非常難過、遺憾總統假團結之名，行台灣內部的分化跟鬥爭之實，這是非常不智且表裡不一的行爲，不僅讓人失望，更無助於台灣整體的團結與發展。記者陳雅玲／攝影

總統府今宣布，賴清德總統將深入民間，發表10場「團結國家十講」演說。雲林縣長張麗善表示，她非常難過、遺憾總統假團結之名，行台灣內部的分化跟鬥爭之實，這是非常不智且表裡不一的行為，不僅讓人失望，更無助於台灣整體的團結與發展。

張麗善表示，她非常難過、遺憾，認為總統假團結之名，行台灣內部的分化跟鬥爭之實，她想問總統，「你的團結是什麼？」團結台灣應該要凝聚大家的共識和力量，讓大家不分黨派在總統領導之下，非常理性來照顧每一個鄉親，「團結大家的力量，才是你的重中之重、當務之急。」

張麗善說，因為我們現在面臨的外患非常地嚴重，如何團結大家的力量一致對外，這才是真正的團結，而不是在台灣內部找敵人，不是在這裡做分化、鬥爭。

她說，每一個人都在為這塊土地、為共同的家園默默努力，請總統不要打著「團結」的旗號，實際上卻在製造內部的分化與鬥爭，講得再天花亂墜、再好聽，如果內心真正的目的不是真正的團結，而是操弄、是分裂，這樣的表裡不一，不僅讓人失望，更無助於台灣整體的團結與發展。

賴清德 罷免 張麗善

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