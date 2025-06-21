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主動向國人說明台灣的挑戰 賴清德：團結國家從此刻做起
正值大罷免之際，總統府發言人郭雅慧今天宣布，賴清德總統明天起將展開「團結國家十講」。賴總統稍早透過臉書表示，「『團結國家』，從此刻做起」，他邀請大家，一起參與這場民主的對話，讓「團結」成為台灣最堅實的防線。
賴總統表示，上任至今，「對外，我們持續與國際民主友盟站在一起，深化台灣與世界的連結；對內，我們更以具體行動，希望團結國人、朝野、國家，共同面對外來威脅。」
賴總統說，從明天開始，他將在各大社團進行「團結國家十講」。分別針對國家、團結、憲政體制、國防、外交、兩岸、民主、和平、繁榮、均衡台灣為主題，從制度的根基到對外的佈局，從民主的韌性到經濟的繁榮，他都會一一說清楚、講明白。
賴總統表示，希望以最直接的方式，主動向國人說明：台灣此刻正面臨哪些挑戰？政府做了哪些努力？我們要如何一起往前走？
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