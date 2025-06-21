直搗盧秀燕本命區！罷團加民進黨今掛看板 宣講開戰

大罷免首波24名藍委正式進入3階罷免投票，台中市長盧秀燕今赴雙北反惡罷；盧秀燕本命區中五選區藍委黃健豪，也在這波名單中，罷團「斷健行動2.0」今天上午11時，在北屯區掛起罷免看板，民進黨市議員曾朝榮到場聲援；曾朝榮下午將在北屯福隆宮舉辦宣講，包括立委王定宇、何欣純、前立委陳柏惟都會到場助講。

中五選區包含北區、北屯區，盧秀燕任六屆立委，是盧的本命區（押地），黃健豪更被視為盧的子弟兵。

中五選區罷團「斷健行動」從去年五月起，展開罷免活動，民進黨在二階連署，加大力道協助，由北屯區市議員曾朝榮、謝家宜，以及北區市議員陳俞融負責，也讓中五選區2階連署送件數衝高。

罷團「斷健行動2.0」今天上午11時，在北屯區漢口路五段71巷口掛上「同意罷免黃健豪」大看板，宣告罷免三階正式起跑。

「斷健行動2.0」總召台灣衣美局表示，這場罷免行動背後沒有政黨操作，而是人民對背信立委的正當反擊；只要做不好，不論藍綠，人民都有罷免的權利。下架黃健豪，就是下架傅崐萁和親中組織，讓盧秀燕知道，北北屯不是她說了算！」

曾朝榮也到場聲援，他強調，人民有權用罷免捍衛民主，請大家踴躍投票，讓台中的聲音更有力量。