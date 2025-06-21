桃綠營民代街頭助講促罷免 藍批總統「十講」包裝漂亮

總統府今宣布賴清德總統將展開「團結國家十講」演說，但由於中央選舉委員會昨天才公布大罷免第三階段成立名單，被國民黨人士視為「包裝比較漂亮的罷免宣講」；桃園多名民進黨議員今站街頭響應罷免，批藍委製造立院亂象，藍營議員則回擊濫用公民團體名義只會累積自己的仇恨值。

中選會昨天公布罷免第三階段成立名單，國民黨桃園6席立委全上榜，民進黨多名市議員旋即發起行動響應罷免案。

議員李宗豪、陳雅倫、余信憲、黃家齊、黃瓊慧、許家睿、呂林小鳳等人今天都站上街頭宣傳罷免案，立委郭昱晴奔走多處助陣，而立委王義川則與議員彭俊豪、黃崇真、魏筠、張曉昀、王珮毓等人合體宣傳；值得一提的是，黃瓊慧在南門市場前助講時，遭一名騎單車的男子比中指和倒讚，黃未生氣，只告誡該男子行為可能觸法，並說，「今天因為台灣夠自由民主，才能如此表達意見」。

國民黨議員詹江村表示，昨天中選會未公布投票時間，民進黨已預告7月26日投票，街頭宣傳車也打出7月26日出門投票，顯見中選會已經被民進黨把持，開會只流於形式。

詹江村也批綠營「濫用公民團體名義到極致」，只會累積仇恨值，民眾不是沒有反彈，只是不想被扣帽子所以不發聲，但他觀察藍營宣講活動，參加民眾越來越踴躍，相信民眾也不會繼續慣著綠營。