賴清德等大咖會到花蓮宣講罷免傅崐萁？林右昌回應了

中央選舉委員會昨定7月26日大罷免投票，總統府今就宣布賴清德總統將展開「團結國家十講」，民進黨祕書長林右昌今也到花蓮與罷團高呼「7月26，罷免傅崐萁」；至於是否有黨內大咖到花蓮？林右昌未明說，僅表示最大咖的是花蓮人民。

花蓮公民團體今發起「守護花蓮、騎士出動」行動，民進黨在地黨公職也投入，今天集結超過百人，上午10時從東大門夜市旁石來運轉廣場出發車隊掃街，呼籲7月26日投下同意票。

林右昌表示，花蓮罷免傅崐萁二階連署率高達167%，鼓舞全台罷區，才有最後31個罷區送進二階連署的成果，花蓮是重中之重，所以他專程來加油打氣，民進黨也會密接資源，不管空戰或陸戰，做罷團最堅實靠山與後盾。

被問到黨內大咖是否到花蓮宣講，林右昌說，大家都會來支援花蓮是毫無疑問，其實不是什麼大不大咖，最大咖的是花蓮人民。

他不忘再抨擊傅崐萁不忠不義，沒有資格拜關公，稱傅是亂台首惡，國民黨立委都是「無魂無體」跟著傅作亂，傅崐萁是受中國操弄的政治玩偶，「傅」隨組織就是跟隨作亂的稻草人，希望花蓮人挺身而出。

國民黨縣黨部反擊，指傅崐萁是合法當選的立委，勤於問政、全力爭取政績，卻遭林右昌惡意中傷，國民黨立委為民發聲、監督執政，民進黨立委卻為黨服務、護航高層政策，面對物價失控、外交崩壞、兩岸崩裂敢怒不敢言，才是真正的「失魂政客」。