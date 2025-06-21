成立不同意罷免大聯盟反制 張麗善坦白：立委第一年時也不知該怎做

全台大罷免行動進入第三階段，藍營共有24名立委名單將在7月26日進行罷免投票，雲林縣第一選區（海線）立委丁學忠也在罷免之列，縣長張麗善今表示，為捍衛民主法治制度，不讓惡意罷免遍地開花、惡性循環，即日起雲林縣將成立「不同意罷免大聯盟」，呼籲民眾踴躍加入連署。

張麗善表示，這次的罷免行動已違反民主法治，為了維持民主法治的制度，尊重所有參選人的參政權，以及鄉親的選舉權以及被選舉權，「我要成立雲林縣的不同意罷免大聯盟」，只要是公職人員，包括村里長、代表、縣議員，或是鄉鎮長以及縣長、縣議員，全部都可以加入「不同意罷免大聯盟」。

張麗善表示，不同意罷免大聯盟是捍衛公職人員的權利，也維護民眾權利，選舉四年一次，選上的人就好好地全力以赴，來守護鄉親，增加更多的服務，不希望說才當選一年，還沒有完全熟悉環境，或是還沒有熟悉整個未來的政策跟制度的情況下，就被惡意罷免。

張麗善以自己為例，她說她第一次當選立委時，在第一年的時候，她也不知道該怎麼做，甚至在擔任縣長的第一年，也還沒擬定具體的政策，應該要給予這些有理想、有抱負的這些公職人員，給他們時間與機會，讓他們可以給大家希望。

她說，未來如果這個罷免行動成功的話，會造成惡性循環，未來只要選輸的人，一年以後就開始發動罷免，這樣會惡性循環，而且遍地開花，造成整個台灣社會非常混亂。所以，即日起，雲林縣成立「不同意罷免大聯盟」，希望所有公職人員通通來連署，我們要捍衛民主法治的制度。

張麗善強調，她今天不為個人，也不為黨派，只為了整個體制要能夠健全化、要能夠完整化，也捍衛所有每一個人的選舉跟罷免權利，呼籲大家踴躍加入「不同意罷免大聯盟」，踴躍來連署。