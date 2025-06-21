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賴清德「團結」十講 黃國昌：所為何來 相信人民眼睛雪亮
總統府今上午宣布，賴清德總統將深入民間，發表10場「團結國家十講」演說。民眾黨立院黨團總召黃國昌表示，十講內容主題重複性高，卻未包含眾多人民關心的議題，「值此之際，突然表示要下鄉所為何來，相信人民的眼睛都是雪亮的。」
黃國昌表示，「十講」的內容主題重複性高，卻未包含眾多人民關心的議題，例如能源、居住、社會安全網、司法等。無論是不敢面對，抑或是不願面對，都只再一次凸顯出賴清德執政一年多以來施政的一片空白。
黃國昌認為，與其片面宣講，人民希望的是看見賴總統能放下個人與政黨利益，針對十個人民「真正」關心的議題，與在野黨領袖公開對談，讓人民清楚了解、也能深入思考民進黨政策的良窳，這才是想團結國家人民該做的事。否則，值此之際突然表示要下鄉所為何來，相信人民的眼睛都是雪亮的。
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