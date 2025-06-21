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藍反惡罷造勢拉危機感恐不足 學者建議傅崐萁等三長辭黨鞭

聯合報／ 記者張曼蘋屈彥辰／台北即時報導
首波罷免投票日確定在7月26日，藍綠也正式展開肉搏戰，國民黨今下午將展開首場「北北基聯合造勢」活動。圖／聯合報系資料照片
首波罷免投票日確定在7月26日，藍綠也正式展開肉搏戰，國民黨今下午將展開首場「北北基聯合造勢」活動。圖／聯合報系資料照片

首波罷免投票日確定在7月26日，藍綠也正式展開肉搏戰，國民黨今展開首場反惡罷活動，民進黨則由賴清德總統展開「團結國家十講」。有學者認為，藍營「煙火式」造勢激發支持者危機感還不夠，需「焦土式」政治溝通；也有學者認為國民黨立院黨團「三長」傅崐萁、王鴻薇、羅智強必須辭黨鞭，回選區穩住基本盤，同時降低仇恨值。

東吳大學政治系兼任助理教授張元祥分析，從農曆年後，大罷免已成為台灣政治最重要的議題，政治宣傳、媒體傳播的焦土轟炸下，民意對大罷免的態度結構已然成行。距離投票僅剩下一個月左右，除非發生爆炸性的「海嘯級」議題，否則這樣的態度結構不易發生根本性的轉變。但藍營最大的危機還是在「投票率」上，遭到罷免的藍委「沒有一個人是安全的」。

張元祥認為，政治金童寶刀未老，深諳選舉與媒體操作的趙少康看到了藍營的困境，今天下午首場「北北基聯合造勢」活動，就是透過聯合造勢創造媒體聲量，實際上就是在對藍營選民進行「政治教育」，喚起支持者「危機意識」，衝高藍營選民投票意願。

張元祥指出，從基隆市長謝國樑罷免案的經驗來看，「煙火式」的造勢活動恐怕不夠，「焦土式」、「地毯式」的政治溝通，才是藍委在有限時間下，通過罷免考驗唯一的機會。

文化大學廣告系教授鈕則勳認為，國民黨目前必須要走三步棋，首先立院黨團「三長」傅崐萁、王鴻薇、羅智強必須辭掉職務，回歸各自選區，穩住基本盤，同時降低仇恨值，而「三長」可以由柯志恩、謝龍介、王育敏等熟稔攻防的不分區立委擔任；其次國民黨中央應將黨主席選舉延選，可以避免讓黨內力量「備多力分」，黨務應擺在反罷戰役之後。

鈕則勳表示，最後則是要避免落入藍綠政黨對決，否則基本盤會輸給綠營，現階段藍營催不出八成以上的票，國民黨中央應該要讓反罷免主力回歸到「地方型選戰」，國民黨優勢本就在地方，由縣市首長帶領，才能用地方選戰的方式，區域聯防去守住立委席次。目前國民黨中央只要做一件事，就是減少干擾變數。

罷免 國民黨 傅崐萁

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