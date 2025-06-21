宣傳大罷免要出來投票 新北綠議員將助罷團強化陸戰能量

大罷免持續推動，雙和、新店罷團及新北民進黨議員、民進黨發言人吳崢，今在中和景平、成功路手舉辦「翻轉雙和，搶救新店」新北民主大連線活動，呼籲選民站出來投票，讓大罷免有機會成功。

吳崢表示，吳崢指出，會有大罷免，就是要向過去一年藍白毀憲亂政的立法院說不，對藍白主導的立院受夠了，推違反憲法的法案，亂刪總預算，福國利民的政策都砍掉，已受夠他們粗鄙的言行羞辱選民，暴力問政，毆打意見不同的立委，封鎖委員會。

吳崢說，在面對中國不斷用武力威脅，竟有立委把國防、外交、海巡經費刪除，陷全台民眾於危險之中的作為，全台都受夠了，呼籲民眾一定要站出來，用罷免阻止惡行，人民不是沒有聲音跟意見，7月26日就會全部站出來，用罷免同意票下架藍白，罷免投同意，反對更有力。

新北市議員張維倩指出，罷團在空戰部分很優秀，但雙和立委的組織戰很強，罷團在此部分遜色許多，所以決定加強罷團陸戰，之後送車行程、里民活動等，有機會就會宣傳大罷免，身為地方議員，這次一定要全力相挺，包含掃市場、站路口都是基本款，在投票前也會舉辦20場小活動炒熱氣氛，讓支持者知道大罷免有機會成功。

市議員翁震州說，很多人擔心三階投票率很難達成，這次二階連署都有13%至15%，只要大家一加一出門投票，就會衝過25%的門檻。

罷免張智倫團隊志工Kevin表示，這次二階有6.5萬人同意罷免張智倫跟林德福，國民黨主席朱立倫提到要區域聯防，但罷團早在去年6月就開始串聯，第三階段不是開始，而是最終戰，希望能號召至少15萬人出來投票。