民進黨新北串聯大罷免 蘇巧慧：從民團後盾轉並肩同行

中央選舉委員會昨日公布第一波大罷免投票日期為7月26日，新北市共5名國民黨立委洪孟楷、葉元之、張智倫、林德福、廖先翔進入第三階。民進黨新北市黨部配合黨中央，今天與新北立委、議員等黨公職發動大串聯，走上街頭站路口宣講「罷免投同意，反共更有力」主張，並在新北市共13個路口宣講、舉牌舉旗，從罷團「後盾」，轉為「並肩」。

新北市黨部主委、立委蘇巧慧，及非罷區立法委員張宏陸、吳秉叡今天前往罷區，搭配市議員鄭宇恩、李宇翔、戴瑋姍、山田摩衣、石一佑、黃淑君、張維倩、陳永福、李倩萍、李余典、翁震州、張嘉玲、許昭興、陳乃瑜、張錦豪、周雅玲、林裔綺，以及民進黨發言人吳崢等黨公職，共同發起第一波大串聯。

蘇巧慧表示，今天的活動橫跨淡水、林口、板橋、中永和、新店、汐止、瑞芳共13個路口，各區議員彼此串聯，並由非罷區黨公職一起支援罷區，大家一起舉旗、舉牌，呼籲民眾投下同意罷免票，從「做公民團體後盾」，進一步轉為「與民團並肩同行」。

蘇巧慧強調，新北第11選區外，中選會已宣布投票日就是7月26日，現距離投票日僅剩約一個月，必須把握關鍵一個月，她將號召黨員同志一起加入「護台志工隊」，幫忙掃街、站路口、發文宣，讓更多公民了解為何要罷免國民黨的不適任立委，並且願意出門投票。

今日前往板橋東區支援站路口的張宏陸表示，每一張罷免連署書，都代表民眾對國民黨立委的憤怒與不信任，也代表民眾已受夠國民黨立委過去一年多在立法院毀憲亂政、阻礙台灣進步的荒謬行徑，現在距離守護台灣民主還差一哩路，希望號召更多民眾一起站出來，罷免不適任的立委，終結藍白在國會的亂象。