綠營全國串聯大罷免 葉元之批評只搞鬥爭不如辭職

中央選舉委員會昨公布大罷免第三階段首波投票將於7月26日舉行，民進黨今發起全國串聯行動，號召各地黨公職走上街頭宣講。新北市議員山田摩衣與卓冠廷上午在板橋與罷免立委葉元之的阿罷之團體合作，於葉元之服務處對面路口設攤宣講。葉元之則回批這些綠議員只搞鬥爭不做服務，不如辭職。

卓冠廷指出，雖然自己的選區樹林不在罷免範圍，但仍應邀請前來聲援。罷免不是出於仇恨，而是出於對台灣民主的憂心與愛護，已有不少在外縣市或國外的選民預告將返台投票。山田摩衣表示，今日行動是民進黨響應第三階段罷免的全國性動員，訴求支持基層公民團體的民主行動。

新北市黨部主委蘇巧慧表示，今天的活動橫跨淡水、林口、板橋、中永和、新店、汐止、瑞芳共13個路口，各區議員彼此串聯，並由非罷區黨公職一起支援罷區，大家一起舉旗、舉牌，不但呼籲民眾投下同意罷免票，也展現民進黨的態度，從先前的做公民團體後盾，進一步轉為「與民團並肩同行」。

葉元之則批評，山田摩衣、戴瑋姍平常服務看不到人，政治鬥爭則是第一個跳出來，表示專心服務選民才是正道，若當議員若只為了搞鬥爭不如辭職。

葉表示，自己爭取3百多萬經費為學校修理活動中心漏水、爭取2500萬整修後埔國小廁所、2000萬大觀國小整建操場，到學校會勘戴瑋姍卻批評自己擾民，會勘是跟學校行政人員一起，何來擾民之 說。

葉批評，尤其卓冠廷更扯，土樹三鶯的議員跑到板橋罷免將近8萬票選出來的立委，綠營政客已經本末倒置，正事不做只搞鬥爭，建議辭職做專職打手。