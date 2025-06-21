快訊

蔡依林「Pleasure」今晚首秀！登hito壓軸彩排照流出！

爸爸首次出國選擇跟團！1原因錯過班機 網看傻：領隊沒點名？

林芳郁明天不出席「謝謝你留下來陪我」新書發表 妻代道歉曝原因

聽新聞
0:00 / 0:00

批賴清德用團結包裝鬥爭令人作嘔 許宇甄：如雙面刀鬼

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
正值大罷免之際，總統府發言人郭雅慧今表示，賴清德總統明起將展開「團結國家十講」。國民黨立委許宇甄批，賴清德的「團結十講」是假團結、真鬥爭，是對民主的侮辱與背叛。賴總統用「團結」當包裝，用國家機器抹黑在野黨，宛如當代台灣政壇的「雙面刀鬼」。圖／聯合報系資料照片
正值大罷免之際，總統府發言人郭雅慧今表示，賴清德總統明起將展開「團結國家十講」。國民黨立委許宇甄批，賴清德的「團結十講」是假團結、真鬥爭，是對民主的侮辱與背叛。賴總統用「團結」當包裝，用國家機器抹黑在野黨，宛如當代台灣政壇的「雙面刀鬼」。圖／聯合報系資料照片

正值大罷免之際，總統府發言人郭雅慧今表示，賴清德總統明起將展開「團結國家十講」。國民黨立委許宇甄批，賴清德的「團結十講」是假團結、真鬥爭，是對民主的侮辱與背叛。賴總統用「團結」當包裝，用國家機器抹黑在野黨，宛如當代台灣政壇的「雙面刀鬼」。

民進黨立院黨團總召柯建銘2月時曾稱，賴總統會有個「大登場」，力挺大罷免，之後整個罷免行動就會「大成功」。當時綠營內無人認為賴總統會站上第一線，更有親賴人士直言，賴總統百分之百不會如柯建銘所言登場。如今，在大罷免進入第三階段投票之際，賴總統卻啟動「團結國家十講」宣講。

許宇甄表示，針對總統府今早推出的「團結國家十講」，不禁要問，賴清德口口聲聲要團結國家，但其所作所為，究竟是在團結人民，還是在撕裂國家？賴清德以「民主」、「對話」、「團結」作為修辭包裝，但又每日動用國家機器與黨媒輿論，對在野黨展開鋪天蓋地的抹黑攻擊，宛如當代台灣政壇的「雙面刀鬼」，操弄政治追殺，扼殺異己，這根本不是什麼「團結」，而是一場毫無羞恥心的權力掠奪。

許宇甄批評，一個自稱為「民主進步」的政黨，連最基本的政治倫理與制度界線都可以任意踐踏，那麼所謂的「民主對話」就只是拙劣的政治詐術。賴清德在朝野對話破局後，又以「團結十講」作為政治形象漂白工程，但這不只過是用糖衣包裹的威權專斷，用團結語言掩飾政治鬥爭的虛偽面具。賴清德猶如岳不群，笑裡藏刀的行徑，令人作嘔。

許宇甄進一步批評，賴清德一面高喊「團結」，卻在實務中將在野黨全都當成敵人，將人民的選票當作可以翻盤奪權的籌碼，「這不已是我們認知的民主，而是威權復辟、獨裁統治」。

許宇甄質疑，賴清德如果連最基本的政黨競爭都容不下異己，連一場選舉的結果都可以因不滿而發動報復性大罷免，請問中華民國還能稱為一個成熟的民主國家嗎？

許宇甄呼籲，全體國人不要再被賴清德空洞的選舉口號所欺騙，要看清楚這場「團結十講」背後，是權力傲慢者對民主精神的嘲弄與背叛，是一場由上而下、步步進逼的政治清算工程。7月26日，請用手中那張「不同意罷免」的選票，對這場政治清算說「不」；請一起站出來守護共同信仰的民主價值，反惡罷、戰獨裁、挺民主。

賴清德 許宇甄 罷免

延伸閱讀

【即時短評】賴清德都大登場了 在野須全力阻止民主淪喪

「團結國家十講」賴清德會否到台中？地方人士這樣看

賴清德大登場 蘇一峰：政府窮到沒錢買衛生紙 但可以大罷免大灑幣

團結成為堅實防線 賴清德團結國家十講6月22日起跑

相關新聞

罷藍一階提議二階連署重複比例高 國民黨團將提告發

中央選舉委員會公布罷免第三階段投票日期定在7月26日，但第二階段31位被罷免的國民黨立委連署書無效比例被質疑過高。國民黨...

國民黨宜蘭黨部涉死亡連署起訴 羈押近2個月...3黨工交保了

宜蘭檢調偵辦罷免綠委陳俊宇死亡連署案，前天依個資、偽造私文書等罪嫌起訴國民黨縣黨部12名黨工，其中在押的前書記長俞凌傑等...

總統府「團結國家十講」朱立倫：就是要鬥垮消滅在野黨

大罷免投票已確定將於7月26日正式登場，藍綠雙方都在積極動員備戰；總統府今早宣布舉行「團結國家十講」記者會，國民黨主席朱...

羅智強：15萬份罷藍無效連署 檢調不搜全台民進黨黨部？

中央選舉委員會昨公告罷免第三階段投票日期為7月26日，國民黨立委洪孟楷昨日計算出罷藍委無效連署達13萬分，國民黨立委羅智...

國民黨團控15萬份罷藍委連署違規 綠委：並非偽造樣態

國民黨立院黨團今天表示，根據中選會公佈數據，第二階段31位被罷免的國民黨立委連署書無效分數，共有有15萬7026分，要求...

盧秀燕高調出擊vs.賴清德團結十講 大罷免高度直逼2028

台灣「大罷免」箭在弦上，台中市長盧秀燕與總統賴清德成為最受矚目的指標角色。盧秀燕今起主動出擊，領軍北上輔選，從地方守將搖身一變為藍營主帥；總統府稍早突然宣布賴清德總統明起展開「團結國家十講」行動，浮出水面。這場政治攻防，不僅是一場選戰策略的試煉，更是對盧秀燕與賴清德未來角色的一次深層檢驗。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。