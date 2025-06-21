批賴清德用團結包裝鬥爭令人作嘔 許宇甄：如雙面刀鬼

正值大罷免之際，總統府發言人郭雅慧今表示，賴清德總統明起將展開「團結國家十講」。國民黨立委許宇甄批，賴清德的「團結十講」是假團結、真鬥爭，是對民主的侮辱與背叛。賴總統用「團結」當包裝，用國家機器抹黑在野黨，宛如當代台灣政壇的「雙面刀鬼」。

民進黨立院黨團總召柯建銘2月時曾稱，賴總統會有個「大登場」，力挺大罷免，之後整個罷免行動就會「大成功」。當時綠營內無人認為賴總統會站上第一線，更有親賴人士直言，賴總統百分之百不會如柯建銘所言登場。如今，在大罷免進入第三階段投票之際，賴總統卻啟動「團結國家十講」宣講。

許宇甄表示，針對總統府今早推出的「團結國家十講」，不禁要問，賴清德口口聲聲要團結國家，但其所作所為，究竟是在團結人民，還是在撕裂國家？賴清德以「民主」、「對話」、「團結」作為修辭包裝，但又每日動用國家機器與黨媒輿論，對在野黨展開鋪天蓋地的抹黑攻擊，宛如當代台灣政壇的「雙面刀鬼」，操弄政治追殺，扼殺異己，這根本不是什麼「團結」，而是一場毫無羞恥心的權力掠奪。

許宇甄批評，一個自稱為「民主進步」的政黨，連最基本的政治倫理與制度界線都可以任意踐踏，那麼所謂的「民主對話」就只是拙劣的政治詐術。賴清德在朝野對話破局後，又以「團結十講」作為政治形象漂白工程，但這不只過是用糖衣包裹的威權專斷，用團結語言掩飾政治鬥爭的虛偽面具。賴清德猶如岳不群，笑裡藏刀的行徑，令人作嘔。

許宇甄進一步批評，賴清德一面高喊「團結」，卻在實務中將在野黨全都當成敵人，將人民的選票當作可以翻盤奪權的籌碼，「這不已是我們認知的民主，而是威權復辟、獨裁統治」。

許宇甄質疑，賴清德如果連最基本的政黨競爭都容不下異己，連一場選舉的結果都可以因不滿而發動報復性大罷免，請問中華民國還能稱為一個成熟的民主國家嗎？

許宇甄呼籲，全體國人不要再被賴清德空洞的選舉口號所欺騙，要看清楚這場「團結十講」背後，是權力傲慢者對民主精神的嘲弄與背叛，是一場由上而下、步步進逼的政治清算工程。7月26日，請用手中那張「不同意罷免」的選票，對這場政治清算說「不」；請一起站出來守護共同信仰的民主價值，反惡罷、戰獨裁、挺民主。