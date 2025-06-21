【即時短評】賴清德都大登場了 在野須全力阻止民主淪喪

民進黨鐵了心要靠「大罷免」奪回立法院多數席次，已是赤裸裸的政治現實。這場罷免戰，不再是單一選區的政治檢驗，而是一場由執政黨高層主導、總統親自上陣的「全面性政治清算行動」。目的是清除在野力量、重掌立法權，讓國會再次淪為民進黨一黨獨大、毫無監督的政治機器。

今年2月，民進黨立院黨團總召柯建銘曾語出驚人，稱賴清德總統將會有個「大登場」，親自力挺罷免，屆時整個罷免行動就會「大成功」。當時，綠營內部甚至有親近賴清德的人士信誓旦旦否認，表示賴總統「百分之百不會」如柯建銘所言親自下場，因為總統應該超然，不能淪為政黨罷免工具的代言人。

然而事實證明，柯建銘不是亂講。就在罷免行動進入第三階段，確定投票日期之際，總統府在6月21日宣布，賴總統自6月22日起啟動下鄉「團結國家十講」，時機點完全對準7月26日罷免投票日之前的黃金宣傳期。這不就是最高國家元首下場動員？不就是罷免的政治空軍總司令？

賴清德口口聲聲說要「團結國家」，實際卻在分裂台灣，把總統的身分變成政黨鬥爭的利器，自損國家元首高度。

這場罷免行動若成功，直接結果除導致幾席立委下台外，將衝擊整個憲政制衡體制，致使體制潰敗，中華民國最後的民主防線將被攻破，國會重回民進黨意凌駕台灣民意的時代。

距離7月26日首波罷免投票約有一個月。對國民黨與民眾黨來說，這是必須正面迎敵的「國會保衛戰」，「首戰即決戰」，兩大在野黨若不能全面啟動大選等級的動員，不整合空戰與陸戰，不協調資源、統一火力，便等於拱手讓出立院。

只要民進黨擊落六至八席藍委，就可能動搖國會裡的藍白連線，綠營見縫裂解，便能重新控制立法院。那些曾被在野黨壓下來的荒唐預算、黨國人事，甚至圖利法案，將會如洪水決堤般一波波衝上檯面，無人能擋。改革被鎖死，亂政將重啟，選民投下的制衡票將被無情吞噬。

民進黨一手操作檢調、側翼與罷免案，一手是總統下場助選，國家機器全面啟動推動惡罷，在野若仍各自為政、輕忽事態，輸掉罷免，也輸掉台灣的民主。

這場反惡罷之戰的戰略目標，是為了守住憲政制度的底線。晚清名臣曾國藩面對太平天國圍攻，曾言「去此一步，即無死所」，如今的中華民國，在野若敗，不再有制衡，不再有監督，剩下的只有服從與沉默。

現在，到了最後反擊的時刻。國民黨、民眾黨須拋下分歧，攜手迎戰，迎來政治的生存之戰，民主最後的決戰。團結、全面應戰，才能守住國會，守住中華民國的最後防線。