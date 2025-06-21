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影／綠新北議員街頭聲援 籲726大罷免投同意票

攝影中心／ 記者胡經周／台北即時報導
針對國民黨立委羅明才罷免案進入補件程序，罷免領銜人吳柏瑋傳出遭黑道關切，民進黨發言人吳崢（左四）與民進黨新北市議員張維倩（左五）、翁震州（右二）、李倩萍（右三）、李余典（右一）、陳永福（右四）等，今天陪同雙和與新店的罷團一起站街頭，提醒民眾7月26日一起出來「罷免投同意、反共更有力」，同時聲援新店罷團罷免藍委羅明才二階補件。記者胡經周／攝影
針對國民黨立委羅明才罷免案進入補件程序，罷免領銜人吳柏瑋傳出遭黑道關切，民進黨發言人吳崢（左四）與民進黨新北市議員張維倩（左五）、翁震州（右二）、李倩萍（右三）、李余典（右一）、陳永福（右四）等，今天陪同雙和與新店的罷團一起站街頭，提醒民眾7月26日一起出來「罷免投同意、反共更有力」，同時聲援新店罷團罷免藍委羅明才二階補件。記者胡經周／攝影

針對國民黨立委羅明才罷免案進入補件程序，罷免領銜人吳柏瑋傳出遭黑道關切，民進黨發言人吳崢與民進黨新北市議員張維倩、翁震州、李倩萍、李余典、陳永福等，今天陪同雙和與新店的罷團一起站街頭，提醒民眾7月26日一起出來「罷免投同意、反共更有力」，同時聲援新店罷團罷免藍委羅明才二階補件。

吳崢呼籲民眾7月26日一定要出來投罷免同意票，他表示，這場大罷免運動，就是全台灣人，要向過去一年來，藍白毀憲亂政的立法院說不，要向藍白主導的立法院說，「我們受夠了」，受夠了藍白立委推違憲法案、亂刪總預算、粗鄙的言行、羞辱選民、暴力問政，更受夠了在台灣面對中國更強大軍力威脅，居然把國防、外交、海巡經費刪除，7月26號一定要站出來，用罷免同意票，讓藍白立委知道人民不是沒有聲音。

針對國民黨立委羅明才罷免案進入補件程序，罷免領銜人吳柏瑋傳出遭黑道關切，民進黨發言人吳崢與民進黨新北市議員今天陪同雙和與新店的罷團一起站街頭，提醒民眾7月26日一起出來投罷免票。記者胡經周／攝影
針對國民黨立委羅明才罷免案進入補件程序，罷免領銜人吳柏瑋傳出遭黑道關切，民進黨發言人吳崢與民進黨新北市議員今天陪同雙和與新店的罷團一起站街頭，提醒民眾7月26日一起出來投罷免票。記者胡經周／攝影
針對國民黨立委羅明才罷免案進入補件程序，罷免領銜人吳柏瑋傳出遭黑道關切，民進黨發言人吳崢（左三）與民進黨新北市議員張維倩（左四）、翁震州（右三）、李倩萍（右四）、李余典（右二）、陳永福（右五）等，今天陪同雙和與新店的罷團一起站街頭，提醒民眾7月26日一起出來投罷免票，同時聲援新店罷團罷免藍委羅明才二階補件。記者胡經周／攝影
針對國民黨立委羅明才罷免案進入補件程序，罷免領銜人吳柏瑋傳出遭黑道關切，民進黨發言人吳崢（左三）與民進黨新北市議員張維倩（左四）、翁震州（右三）、李倩萍（右四）、李余典（右二）、陳永福（右五）等，今天陪同雙和與新店的罷團一起站街頭，提醒民眾7月26日一起出來投罷免票，同時聲援新店罷團罷免藍委羅明才二階補件。記者胡經周／攝影

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