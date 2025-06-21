影／綠新北議員街頭聲援 籲726大罷免投同意票
針對國民黨立委羅明才罷免案進入補件程序，罷免領銜人吳柏瑋傳出遭黑道關切，民進黨發言人吳崢與民進黨新北市議員張維倩、翁震州、李倩萍、李余典、陳永福等，今天陪同雙和與新店的罷團一起站街頭，提醒民眾7月26日一起出來「罷免投同意、反共更有力」，同時聲援新店罷團罷免藍委羅明才二階補件。
吳崢呼籲民眾7月26日一定要出來投罷免同意票，他表示，這場大罷免運動，就是全台灣人，要向過去一年來，藍白毀憲亂政的立法院說不，要向藍白主導的立法院說，「我們受夠了」，受夠了藍白立委推違憲法案、亂刪總預算、粗鄙的言行、羞辱選民、暴力問政，更受夠了在台灣面對中國更強大軍力威脅，居然把國防、外交、海巡經費刪除，7月26號一定要站出來，用罷免同意票，讓藍白立委知道人民不是沒有聲音。
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