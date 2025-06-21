聽新聞
0:00 / 0:00
影／民進黨基隆議員全出動 七區路口催票力挺民團罷林沛祥
中央選舉委員會昨宣布基隆國民黨立委林沛祥罷免案第二階段成案，進入第三階段程序，7月26日投票。民進黨基隆市議員今天上午全出動站七區路口舉牌，支持連署民團催票，請基隆市民投下罷免同意票，讓立法院可以正常的運作。
今天上午民進黨基隆市黨部主委林明智、我愛暖暖志工協會理事長朱書昕，在暖暖街、東勢街路口發送罷免立委林沛祥的手搖扇，現場還有多位志工響應。
林明智說，民主進步黨響應公民團體的罷免行動，基隆七個行政區今天都有黨籍民意代表出來站路口、街講，宣傳大罷免守護台灣的重要性，一起來支持大罷免，讓親共的不適任立委下台。
林明智提到，在基隆市各區黨籍的議員、支持者，目前陸續提供壁面的空間，讓公民團體和民進黨懸掛宣傳看板，讓更多市民朋友知道這場罷免的重要。
市議員鄭文婷說，這次罷免行動，民進黨黨公職堅守密接支援民團的角色，充分配合民團的工作進度，陪同带領志工進行在全市路口與市場進行罷免宣傳，傳遞「同意罷免」的訴求。
鄭文婷說，罷免是基隆市民對民意代表責任的檢討，也是對民主制度的實踐，當民意代表未能反映選民意志時，罷免是制度內的合法機制，也是社會進步的過程。
針對罷免進入第三階段，林沛祥表示，「虛心面對，全力以赴。」他指這不只是個人的攻防，更是基隆未來發展的關鍵選擇，接下來他會繼續在立法院用政績說話，也會在地方努力和市民對話，讓大家清楚他們到底為基隆做了什麼。
林沛祥並說，他會繼續勤走基層，爭取所有選民的支持，過去一年他在立法院傾盡全力為基隆爭取預算、建設，這也是上次基隆人會選他的原因，基隆是他的家，他未來會和市政府緊密合作要把基隆顧好，在7月26日投下不同意票，讓願意做事的人留下來。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言