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影／民進黨基隆議員全出動 七區路口催票力挺民團罷林沛祥

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
民進黨基隆議員全出動七區路口催票，力挺民團罷林沛祥。圖／民進黨基隆市黨部提供
民進黨基隆議員全出動七區路口催票，力挺民團罷林沛祥。圖／民進黨基隆市黨部提供

中央選舉委員會昨宣布基隆國民黨立委林沛祥罷免案第二階段成案，進入第三階段程序，7月26日投票。民進黨基隆市議員今天上午全出動站七區路口舉牌，支持連署民團催票，請基隆市民投下罷免同意票，讓立法院可以正常的運作。

今天上午民進黨基隆市黨部主委林明智、我愛暖暖志工協會理事長朱書昕，在暖暖街、東勢街路口發送罷免立委林沛祥的手搖扇，現場還有多位志工響應。

林明智說，民主進步黨響應公民團體的罷免行動，基隆七個行政區今天都有黨籍民意代表出來站路口、街講，宣傳大罷免守護台灣的重要性，一起來支持大罷免，讓親共的不適任立委下台。

林明智提到，在基隆市各區黨籍的議員、支持者，目前陸續提供壁面的空間，讓公民團體和民進黨懸掛宣傳看板，讓更多市民朋友知道這場罷免的重要。

市議員鄭文婷說，這次罷免行動，民進黨黨公職堅守密接支援民團的角色，充分配合民團的工作進度，陪同带領志工進行在全市路口與市場進行罷免宣傳，傳遞「同意罷免」的訴求。

鄭文婷說，罷免是基隆市民對民意代表責任的檢討，也是對民主制度的實踐，當民意代表未能反映選民意志時，罷免是制度內的合法機制，也是社會進步的過程。

針對罷免進入第三階段，林沛祥表示，「虛心面對，全力以赴。」他指這不只是個人的攻防，更是基隆未來發展的關鍵選擇，接下來他會繼續在立法院用政績說話，也會在地方努力和市民對話，讓大家清楚他們到底為基隆做了什麼。

林沛祥並說，他會繼續勤走基層，爭取所有選民的支持，過去一年他在立法院傾盡全力為基隆爭取預算、建設，這也是上次基隆人會選他的原因，基隆是他的家，他未來會和市政府緊密合作要把基隆顧好，在7月26日投下不同意票，讓願意做事的人留下來。

民進黨基隆議員全出動七區路口催票，力挺民團罷林沛祥。圖／民進黨基隆市黨部提供
民進黨基隆議員全出動七區路口催票，力挺民團罷林沛祥。圖／民進黨基隆市黨部提供
民進黨基隆議員全出動七區路口催票，力挺民團罷林沛祥。圖／民進黨基隆市黨部提供
民進黨基隆議員全出動七區路口催票，力挺民團罷林沛祥。圖／民進黨基隆市黨部提供
民進黨基隆議員全出動七區路口催票，力挺民團罷林沛祥。圖／民進黨基隆市黨部提供
民進黨基隆議員全出動七區路口催票，力挺民團罷林沛祥。圖／民進黨基隆市黨部提供

罷免 林沛祥

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