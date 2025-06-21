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陳亭妃率鐵馬隊挺進罷免區 7月5日首攻徐巧芯終結暴力

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
立委陳亭妃「妃妃鐵馬隊」挺進罷免區，7月5日首站從台北信義區出發。圖／陳亭妃提供
立委陳亭妃「妃妃鐵馬隊」挺進罷免區，7月5日首站從台北信義區出發。圖／陳亭妃提供

中央選舉委員會昨日公告包括徐巧芯在內的24件立委罷免案，於7月26日舉行投票。立委陳亭妃今天宣布，「顧台灣護民主妃妃鐵馬隊」將於7月5日（周六）上午9點30分從台北市信義區景新公園（徐巧芯選區）出發，挺進台北罷免選區，啟動「民主挺罷免鐵馬騎宣行動」，號召罷免選區的民眾站出來，用選票反對暴力、支持理性政治。

陳亭妃指出，7月將是大罷免社會運動的關鍵時間，會利用3周的六日，結合妃妃鐵馬隊的力量，挺進罷免區，利用騎宣的方式來讓社會知道「暴力不是選項，民主不能沉默！」此次北上行動，是端午節連假台南37區祈福鐵馬行動的延續，從台南出發，騎遍37區，如今將民主能量從南方騎進信義區，就是要讓每個人都記得，國會不能被暴力綁架！」

陳亭妃表示，去年5月立法院爆發衝突，她在議場內遭徐巧芯蓄意推倒受傷，事後對方不僅未道歉，反而將暴力事件包裝成政治戰績，令人痛心。她強調，「我的傷痕或許癒合了，但民主價值的傷，只有全民一起行動才能修補。」

陳亭妃說，國會暴力不是偶發事件，而是一場必須正視的民主危機，不能讓推人變成政績，不能讓仇恨變成選票，更不能讓國會成為表演暴力的舞台，「民主需要守護，而不是冷漠旁觀，用鐵馬騎過台南的鄉鎮，也要把這份祈福與祝願，騎進每一個還在沉默的你的心中」。

陳亭妃預告，妃妃鐵馬隊接下來也將繼續深入其他重要的罷免選區，持續以祈福、串連、行動，讓民主不只是理念，更成為貼近人民的日常運動。「我們不是來挑釁，而是來提醒人民需要代表他們發聲的立委，而不是一個讓社會混亂的代議士」，呼籲選民7月26日站出來，用選票終結暴力政治、守住國會尊嚴。

立委陳亭妃「妃妃鐵馬隊」挺進罷免區， 7月5日首站從台北信義區出發。圖／陳亭妃提供
立委陳亭妃「妃妃鐵馬隊」挺進罷免區， 7月5日首站從台北信義區出發。圖／陳亭妃提供

陳亭妃 罷免 徐巧芯

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