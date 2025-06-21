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「團結國家十講」賴清德會否到台中？地方人士這樣看

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中是大罷免重點區域，罷團與綠營昨天開始已啟動陸戰。地方人士認為，賴清德總統若到台中宣講，對大罷免可能不一定是好事。記者黃仲裕／攝影
台中是大罷免重點區域，罷團與綠營昨天開始已啟動陸戰。地方人士認為，賴清德總統若到台中宣講，對大罷免可能不一定是好事。記者黃仲裕／攝影

總統府今天上午宣布，賴清德總統將深入民間，發表10場「團結國家十講」演說，目前僅公布明天首場在國際扶輪分區分社的聯合例會。台中做為本次罷免戰的重點區域，尚不確定是否會是宣講地點之一，不過地方人士坦言，賴若真的到台中，對大罷免未必有利。

總統府發言人郭雅慧表示，「團結國家十講」主題包含國家、團結、憲政體制、外交、國防、兩岸、民主、和平、繁榮、均衡台灣，希望促進社會對話，最大程度團結國家；這次系列演講由民間社團主動邀請，與大罷免無關，不過罷免是人權利，任何人都無法終止。

台中是大罷免的重點區域，目前中四廖偉翔、中五黃健豪、中六羅廷瑋的罷免案確定7月26日投票，3人都被視為市長盧秀燕的子弟兵，也讓這場罷免戰頗有「圍攻盧秀燕」的意味；中二顏寬恒、中三楊瓊瓔與中八江啟臣則各需補件2000到3000份連署書，6月29日會確定是否成案。

民進黨台中市黨部主委許桂木表示，目前尚未收到總統會不會來台中的消息。綠營內部人士指出，現在最重要的任務是大罷免，各區民意代表都動起來，若賴總統真的在這段期間來台中宣講「團結台灣」，反而有可能讓大罷免失焦，地方還是先觀望。

國民黨台中市議會黨團書記長李中批評，賴清德總統要「團結台灣」、宣傳民主憲政，其實自己就是破壞民主憲政的頭號人物；立法院本來就有立法、審預算的權力，他偏偏要提覆議、提釋憲，與其到處宣講，不如看看「周處除三害」的故事，先把台灣最大的禍害給除掉。

李中認為，賴清德總統乃至綠營目前的罷免宣講，其實都是講給同溫層聽，早就拉不動藍白支持者乃至中間選民了；藍白都把「反罷免」定調為「對賴總統的不信任投票」，從這個角度來看，若賴真的在大罷免期間到台中宣講，反而有助於反罷免鎖定目標。

總統府發言人郭雅慧今天表示，賴清德總統明天起將展開「團結國家十講」活動。記者周佑政／攝影
總統府發言人郭雅慧今天表示，賴清德總統明天起將展開「團結國家十講」活動。記者周佑政／攝影

賴清德 罷免

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