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國民黨宜蘭黨部涉死亡連署起訴 羈押近2個月...3黨工交保了

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導
宜蘭地檢署偵辦國民黨縣黨部涉死亡連署案，日前偵結起訴，在押的前書記長俞凌傑、一組總幹事陳堅豐及黨部主任李姿慧等3人昨由地院裁定交保。本報資料照片
宜蘭地檢署偵辦國民黨縣黨部涉死亡連署案，日前偵結起訴，在押的前書記長俞凌傑、一組總幹事陳堅豐及黨部主任李姿慧等3人昨由地院裁定交保。本報資料照片

宜蘭檢調偵辦罷免綠委陳俊宇死亡連署案，前天依個資、偽造私文書等罪嫌起訴國民黨縣黨部12名黨工，其中在押的前書記長俞凌傑等3人，羈押近2個月後，昨由地院開接押庭，裁定均以10萬元交保，限制出境、出海。

宜檢認定國民黨縣黨部邀集黨工以抄寫黨員名冊偽造4000份連署書，並使用其中1106份，藉此通過罷免一階提議，共起訴縣黨部主任林明昌、俞凌傑、黨部總幹事陳堅豐、礁溪黨部主任李姿慧，以及羅東林姓、五結謝姓、頭城沈姓黨部主任，以及縣黨部退伍軍人委員會汪姓總幹事、一區麥姓主任、二區陳姓主任、三區李姓主任及四區詹姓主任等12人。

檢方起訴指出，俞、陳雖坦承抄寫連署人名冊犯行，惟對於林明昌涉案部分極力迴護，亦未完整交代犯罪經過，有串證、滅證之舉，建請3人均從重量刑；被告李姿慧坦承犯行，但對犯罪過程未如實交代，又於檢調執行搜索時，企圖誤導辦案，且有滅證之行為，建請量處較重之刑度。

林明昌是於5月遭檢方約談，以80萬元交保；俞、陳、李3人則在4月下旬檢調第一波搜索行動就羈押，已近2個月，是12名被告中唯三在押，宜蘭地院昨天傍晚召開接押庭，認為檢方已掌握相關具體事證，裁定3人都以10萬元交保，限制出境、出海8個月。

宜蘭地檢署偵辦國民黨縣黨部涉死亡連署案，日前偵結起訴，在押的前書記長俞凌傑、一組總幹事陳堅豐及黨部主任李姿慧等3人昨由地院裁定交保。本報資料照片
宜蘭地檢署偵辦國民黨縣黨部涉死亡連署案，日前偵結起訴，在押的前書記長俞凌傑、一組總幹事陳堅豐及黨部主任李姿慧等3人昨由地院裁定交保。本報資料照片

黨工 連署書 罷免

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