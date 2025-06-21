罷藍24案進三階 侯友宜：認真努力的立委不該被罷

大罷免進入第三階段，中選會昨審定公告24件國民黨立委罷免案，以及目前遭停職的新竹市長高虹安罷免案成案7月26日投票。戰鬥藍今天將舉行反罷免造勢。新北市長侯友宜今天表示，面對這場不公不義的大罷免，要團結一致面對挑戰，這次國民黨立委不管是在財政收支劃分法、長者照顧法令都全力以赴，認真努力的立委不該被罷免。

傳出台中市長盧秀燕今天將參加北北基造勢，被問到會不會出席？侯友宜說，趙少康先前就有邀約他在新北場來支持北北基所有立委。

被問到盧秀燕建議朱立倫將黨主席選舉延期，侯友宜表示，黨的選舉黨有自己的規則，給予尊重，現階段最重要的是面對這場不公不義的大罷免，更要團結一致來面對所有的挑戰。

侯友宜說，這次國民黨籍立委，不管在財劃法、在弱勢族群關懷，及對長者的照顧的法令上，都全力以赴，認真努力的立委不應該被罷免，要全力來捍衛認真努力的立委。