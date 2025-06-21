柯建銘「神預言」726投票 朱立倫轟：台灣民主之恥

中選會昨公布大罷免投票確定在7月26日登場，民進黨立院黨團總召柯建銘、罷團卻早預知7月26日為罷免投票日。對此，國民黨主席朱立倫上午受訪，對於柯建銘「神預言」726投票，朱立倫指出，這是台灣民主之恥，「中選會主委叫柯建銘」。

朱立倫上午參加國民黨立委李彥秀南港問政說明會受訪，針對大罷免投票確定在7月26日，他指出，既然中選會還沒有開會、還沒有決定，民進黨這些罷團們滿街的宣傳車，已經公告7月26日，而且廣告也都做出來了。

他說，柯總召更是在1個多月前就已經宣布就是7月26日，本來心裡在想，中選會要稍微避嫌一下吧！不要這麼明顯，結果竟然所有的廣告都已經做好，所有的事實就是呈現「中選會就是民進黨的中選會」。