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影／全台罷免基隆藍白合示範區 林沛祥：撐過史無前例大惡罷
中選會昨宣布基隆國民黨立委林沛祥罷免案第二階段成案，進入第三階段程序，7月26日投票。林沛祥今天攜手民眾黨新聞部主任李文耀到安樂市場站台，宣示藍白合對抗惡罷的行動力。
林沛祥說，今天藍白合體引發關注，基隆要作為這次罷免藍白合作的「示範區」，共同對抗民進黨發起的大惡罷，藍、白兩方聯手走進基層，與市民近距離互動，不僅傳遞拒絕惡罷的理念，也展現藍白兩黨對於守護民意的團結態度。
林沛祥表示，藍白合在基隆是一定要的，一定會合作，要撐過這次史無前例的大惡罷，讓未來會更好。
針對罷免進入第三階段，林沛祥表示，「虛心面對，全力以赴。」他指這不只是個人的攻防，更是基隆未來發展的關鍵選擇，接下來他會繼續在立法院用政績說話，也會在地方努力和市民對話，讓大家清楚他們到底為基隆做了什麼。
林沛祥並說，他會繼續勤走基層，爭取所有選民的支持，過去一年他在立法院傾盡全力為基隆爭取預算、建設，這也是上次基隆人會選他的原因，基隆是他的家，他未來會和市政府緊密合作要把基隆顧好，在7月26日投下不同意票，讓願意做事的人留下來。
李文耀也表示，基隆在去年總統與立委選舉中，賴清德得票數為7萬6079票、得票率34.77%；林沛祥則獲得9萬1986票、得票率43.62%。單就得票率來看，林沛祥是明顯高於賴清德的。現在民進黨卻是抓住選罷法的bug（編按，意指漏洞），想用少數人支持的民選總統，來發動罷免多數人支持的民意代表，面對這樣的惡罷，他呼籲基隆市民726一定要站出來，用選票投下不同意罷免，才能守住基隆的民主與未來。
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