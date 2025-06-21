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總統府「團結國家十講」朱立倫：就是要鬥垮消滅在野黨

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
國民黨主席朱立倫上午參加國民黨立委李彥秀南港問政說明會受訪。記者楊正海／攝影
國民黨主席朱立倫上午參加國民黨立委李彥秀南港問政說明會受訪。記者楊正海／攝影

罷免投票已確定將於7月26日正式登場，藍綠雙方都在積極動員備戰；總統府今早宣布舉行「團結國家十講」記者會，國民黨主席朱立倫上午對此受訪表示，民進黨就是要鬥垮在野黨、要消滅在野黨。

針對總統府「團結國家十講」，朱立倫上午參加國民黨立委李彥秀南港問政說明會受訪指出，民進黨每天都在做非常矛盾的事情，譬如說周三不是才要邀請在野黨的主席共商國是，要談國安的議題，雖然最後因為形式，還沒有促成，但是這個過程當中，每一天民進黨都在惡意的抹黑攻擊在野黨主席。

朱立倫說，不管對他個人、對民眾黨主席黃國昌，這是民進黨在扮演黑白臉呢？還是真的就是要鬥垮在野黨、要消滅在野黨。朱立倫說，所以民進黨矛盾的情況，每天都出現，所以最後人民只能聽人民的信念，就是為台灣好，要守護台灣的民主，要反惡罷、戰獨裁。

罷免 朱立倫

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