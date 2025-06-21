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台中罷團啟動車掃…腳踏車繞舊城「敲羅」 羅廷瑋：誰在破壞民主？

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
國民黨立委羅廷瑋表示，大罷免是政治操作，執政黨政治追殺在野黨。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委羅廷瑋表示，大罷免是政治操作，執政黨政治追殺在野黨。圖／聯合報系資料照片

中央選舉委員會昨公布第一波大罷免成案的24名藍委，以及投票日期7月26日，罷團與綠營今天啟動陸戰，台中第六選區罷團與4名議員騎腳踏車繞行舊城區，宣傳罷免投同意。中六藍委羅廷瑋表示，罷免出於政治操作，讓台灣民主制度面臨前所未有挑戰。

台中第六選區罷團「敲羅行動」以及中西東南4區民進黨議員鄭功進、江肇國、黃守達、陳雅惠今天上午騎車從大墩文化中心出發，沿舊城區繞行一周，經過醒修宮、樂成宮，抵達台中公園，耗時約40分鐘，宣傳726罷免投下同意票。

江肇國表示，這次邀請罷團騎腳踏車沿路宣傳，是因為726是台灣民主的關鍵時刻，出門投下同意票，才能終止立法院1年多來的亂象；藍白立委毀憲亂政、親中舔共，不顧民意與民生，民進黨要站出來做公民團體後盾，每個議員都把這場民主聖戰的責任扛在肩上，才能完成民主革命。

中六罷團領銜人呱呱說，敲羅行動能走到這一步，不是任何正短或團體的勝利，是第六選區人民的勝利；今天跟著民進黨議員繞行舊城區，是希望讓大家知道，台中人可以下架爛立委。他也說，羅廷瑋爭議非常多，最近通過兩岸人民關係條例，將兩岸定義為內戰，這代表若戰爭發生，他國無法介入。

羅廷瑋表示，希望大家看清楚這場惡罷背後真實的意圖，是出於政治操作的罷免，透過片面資訊、煽動性言論激化社會對立，達到打擊異己的政治目的；這樣的政治活動，讓台灣民主制度受到前所未有挑戰，誰在破壞民主？大家心知肚明，執政黨利用執政優勢，政治追殺在野黨。

羅廷瑋指出，台中火力發電廠燃煤發電數十年，台中天空長期灰濛濛，執政黨若位市民健康著想，怎麼會反對2028無煤中火？他努力問政，推動視力保健、國中小夜光天使、弱勢免費使用公立殯葬設施等法案，卻被惡罷攻擊，呼籲市民團結起來，726投下不同意票。

民進黨議員江肇國（前）表示，民進黨要站出來做公民團體後盾，每個議員都把這場民主聖戰的責任扛在肩上，才能完成民主革命。記者陳敬丰／攝影
民進黨議員江肇國（前）表示，民進黨要站出來做公民團體後盾，每個議員都把這場民主聖戰的責任扛在肩上，才能完成民主革命。記者陳敬丰／攝影
台中第六選區罷團與中西東南區民進黨議員今天上午騎車繞行舊城區，宣傳罷免藍委羅廷瑋。記者陳敬丰／攝影
台中第六選區罷團與中西東南區民進黨議員今天上午騎車繞行舊城區，宣傳罷免藍委羅廷瑋。記者陳敬丰／攝影

羅廷瑋 罷免

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