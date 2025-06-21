台中罷團啟動車掃…腳踏車繞舊城「敲羅」 羅廷瑋：誰在破壞民主？

中央選舉委員會昨公布第一波大罷免成案的24名藍委，以及投票日期7月26日，罷團與綠營今天啟動陸戰，台中第六選區罷團與4名議員騎腳踏車繞行舊城區，宣傳罷免投同意。中六藍委羅廷瑋表示，罷免出於政治操作，讓台灣民主制度面臨前所未有挑戰。

台中第六選區罷團「敲羅行動」以及中西東南4區民進黨議員鄭功進、江肇國、黃守達、陳雅惠今天上午騎車從大墩文化中心出發，沿舊城區繞行一周，經過醒修宮、樂成宮，抵達台中公園，耗時約40分鐘，宣傳726罷免投下同意票。

江肇國表示，這次邀請罷團騎腳踏車沿路宣傳，是因為726是台灣民主的關鍵時刻，出門投下同意票，才能終止立法院1年多來的亂象；藍白立委毀憲亂政、親中舔共，不顧民意與民生，民進黨要站出來做公民團體後盾，每個議員都把這場民主聖戰的責任扛在肩上，才能完成民主革命。

中六罷團領銜人呱呱說，敲羅行動能走到這一步，不是任何正短或團體的勝利，是第六選區人民的勝利；今天跟著民進黨議員繞行舊城區，是希望讓大家知道，台中人可以下架爛立委。他也說，羅廷瑋爭議非常多，最近通過兩岸人民關係條例，將兩岸定義為內戰，這代表若戰爭發生，他國無法介入。

羅廷瑋表示，希望大家看清楚這場惡罷背後真實的意圖，是出於政治操作的罷免，透過片面資訊、煽動性言論激化社會對立，達到打擊異己的政治目的；這樣的政治活動，讓台灣民主制度受到前所未有挑戰，誰在破壞民主？大家心知肚明，執政黨利用執政優勢，政治追殺在野黨。