羅智強：15萬份罷藍無效連署 檢調不搜全台民進黨黨部？

中央選舉委員會昨公告罷免第三階段投票日期為7月26日，國民黨立委洪孟楷昨日計算出罷藍委無效連署達13萬分，國民黨立委羅智強今日再揭露，綠營有超過15萬分違規連署，是台灣民主史上數量最龐大的無效連署惡罷，檢調要不要搜索全台灣的民進黨黨部？

羅智強表示，「扯爆！違規連署破15萬，檢方何時搜民進黨？」昨天傍晚收到中選會公文，通知他罷免案成立，需在10天內提出答辯書。令人震驚的是，公文裡清楚載明，罷免羅智強的二階連署總數3萬5661分，竟有4012分被查對為不符規定，占比高達11%。

羅智強指出，無效比例之高，確實出乎意料之外。但這樣的情況，不只發生在大安區，許多國民黨黨團兄弟姊妹也在群組內通報自身選區的戰況。發現，普遍的無效率都在10%以上，有的甚至更高。這波大惡罷連署，他目前統計31位藍委，無效連署分數就已經超過15萬分。這樣的狀況絕非巧合，所謂「大罷免大成功」，根本就是「大罷免大無效」。

羅智強說，柯建銘口口聲聲說大罷免是他發動的，請問柯建銘，以及現在正在督軍罷免的民進黨秘書長林右昌，還有夜會罷團指導戰略的賴清德總統。超過15萬分的無效連署，是不是對民主憲政運作的傷害？有多少無效的連署數，出自於民進黨之手？

羅智強要問，之前罷免綠委的違規連署，檢方對國民黨全台大抄家，關了一堆人。

羅智強質疑，現在綠營有超過15萬違規連署，是台灣民主史上數量最龐大的無效連署惡罷，檢調要不要搜索全台灣的民進黨黨部？

羅智強說，罷免羅廷瑋無效連署有5451分，罷免游顥無效連署有4098分，罷免林沛祥無效連署有5598分，罷免羅智強無效連署有4012分，罷免牛煦庭無效連署有6214分，罷免呂玉玲無效連署有6143分，罷免丁學忠無效連署5838分，罷免王鴻薇無效連署有4594分，罷免洪孟楷無效連署有6876分，罷免李彥秀無效連署有5265分，罷免萬美玲無效連署有5077分，罷免魯明哲無效連署有5398分，罷免張智倫無效連署有4988分。

羅智強進一步說，罷免廖先翔無效連署有4289分，罷免鄭正鈐無效連署有1萬0693分，罷免徐巧芯無效連署有3879分，罷免林思銘無效連署有5082分，罷免羅明才無效連署有4971分，罷免黃健豪無效連署有6588分，罷免賴士葆無效連署有3917分，罷免黃建賓無效連署有2596分，罷免林德福無效連署有3899分，罷免廖偉翔無效連署有5725分。

羅智強說，罷免葉元之無效連署有3563分，罷免邱若華無效連署有5555分，罷免傅崐其無效連署有4619分，罷免馬文君無效連署3817分，罷免江啟臣無效連署有4181分，罷免顏寬恒無效連署有5077分，罷免楊瓊瓔無效連署有4206分，罷免涂權吉無效連署有5602分。