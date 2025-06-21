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憂支持者沒意識危險將近 藍首場反罷造勢要催出危機感

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
中廣前董事長趙少康今日於台北市榮星花園舉辦首場反罷造勢，台中市長盧秀燕將與會，此也為盧秀燕首度強力表態，繼「反綠共，戰獨裁」之後，首次出席「反惡罷」活動。圖／聯合報系資料照片
中廣前董事長趙少康今日於台北市榮星花園舉辦首場反罷造勢，台中市長盧秀燕將與會，此也為盧秀燕首度強力表態，繼「反綠共，戰獨裁」之後，首次出席「反惡罷」活動。圖／聯合報系資料照片

中選會公布罷免投票時間定於726，距離約有一個月時間。在支持罷免者投票意願高漲的情況下，藍營選民、反罷者的投票意願高低成為左右罷免戰勝負的關鍵。今日下午由中廣前董事長趙少康規畫，確定投票時間後的首場反罷造勢，是喚起反罷「戰鬥意識」和「危機感」的起手式。

中選會昨日公布，共有24件立委罷免案正式成案，將在7月26日舉行投票。多項民調結果顯示，約有3成民眾支持罷免，5成民眾表示反對，也約有2成民眾沒有意見，整體約有8成表態率（支持加上反對）。

然而，縱然反罷民意大過挺罷民意，仍有地方人士表示憂心，到現在還是有很多藍營基層「以為」反對罷免，就是不去投票就好，不清楚遊戲規則，再這樣下去真的有可能讓不少藍委陷入危機。

因此今日下午趙少康規畫，國民黨主席朱立倫、台中市長盧秀燕、台北市前市長郝龍斌，以及「白營代表」民眾黨立委張啓楷、「館長」陳之漢的首場集結造勢，便是反罷催投票的關鍵一場。盧秀燕下午造勢也會帶著藍委楊瓊瓔、廖偉翔、羅廷瑋現身，這意思是「全國一體作戰，不分區域」，這樣才有機會全面反攻。

國民黨秘書長黃健庭說，這段時間以來，所有的宣傳、造勢就是一個目標， 告訴大家要出來投票。今日下午的造勢也是這樣，讓更多人知道必須出來投票。組織系統一定會動，如同選舉，陸戰、空戰都要，造勢活動、陸戰吸引人過來，透過網路或其他平台擴大。現在確定是7月26日投票，那就抓緊這時間做更多、更大的衝刺。

藍營人士說，即便在大安、文山、新店等深藍選區，民進黨基本盤也超過3成，高達8成的投票意願，幾乎等同25%的罷免基本門檻。過去經驗顯示，中間選民對罷免與補選投票都興趣缺缺的情況下，藍營支持者投票意願都在5成邊緣。

該人士表示，如果明天投票，恐怕過半藍委都不樂觀，綠營罷免藍委「10席」的目標不是不可能。藍營的契機在「如何利用所剩不多的時間，大幅提高支持者投票意願」，藍營選民不是不願意出來投票，問題還是在「不知道要出來投票」、「誤認藍委很安全」兩大關鍵上。

中廣前董事長趙少康（圖）規畫，今日下午在台北市榮星花園舉辦北北基「反惡罷團結大會」，藉由這場反罷免造勢大會，拉抬國民黨反罷免氣勢，呼籲支持者們踴躍出席。圖／聯合報資料照片
中廣前董事長趙少康（圖）規畫，今日下午在台北市榮星花園舉辦北北基「反惡罷團結大會」，藉由這場反罷免造勢大會，拉抬國民黨反罷免氣勢，呼籲支持者們踴躍出席。圖／聯合報資料照片

罷免 國民黨

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