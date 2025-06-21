罷免林沛祥將投票 謝國樑嘆遺憾：協助讓罷免不會成功

中選會昨天審查通過罷免基隆國民黨立委林沛祥連署二階審查，將在7月26日投票，市長謝國樑今天回應說，很遺憾的，時隔半年多，罷免案要再在基隆再次投票，他會協助讓大家了解到林沛祥在基隆做了很多事，讓這次罷免不會成功。

謝國樑今天上午參加在城際轉運站舉行的全國活力健康舞錦標賽時，針對罷免林沛祥連署案通過第二階段審查將進入第三階段投票做出回應。

謝國樑說，很遺憾的，罷免投票要再在基隆再次投票，他相信這不分藍綠，絕對不是基隆市民所樂見的，距離上次他的罷免案只有半年多要再次投票，他會協助立委做更多的政治論述，讓大家了解到林沛祥在基隆做了很多的工作，讓這次罷免不會成功。