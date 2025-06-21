團結成為堅實防線 賴清德團結國家十講6月22日起跑

總統府21日上午舉行「團結國家十講」記者會，宣布賴清德總統即將要正式展開團結國家十講的演講活動。第一講預計將於22日晚間於國際福輪社分區分社聯合例會展開，將會是以國家作為主軸來對外發表他的演說，希望讓團結成為國家最堅實的防線。

總統府發言人郭雅慧表示，賴總統從520就位執政一年多以來，對外在國際關係上一直希望能夠持續跟國際友盟站在一起，持續的深化台灣與世界的連接，希望作為國際負責任的一員，能夠持續的表達台灣有意願、也有能力可以做得更多；對內，賴總統也一直持續希望能夠有具體的行動，可以團結國人，團結朝野，也團結國家，因此，以這個概念在明天開始即將要受邀到民間社團去進行團結國家時獎的演講。

為什麼會有這樣的概念跟規劃？郭雅慧指出，賴總統希望透過這樣的團結國家時獎，能夠說明政府的立場，同時也促進社會對話、團結國家。她說，賴總統其實在很多場合都有講到，台灣現在面臨了國際局勢和地緣政治的變化，有很多挑戰，也面臨著威權的威脅，希望直接面對社會，也能夠說明政府的立場，能夠說明即將要推動的各項政策，讓更多人了解到台灣目前在國際、還有在區域上面臨各種的挑戰，因此未來這時的演講會針對不同的主題，以這個「團結國家十講」作為主軸，不同的主題都會有深入議題在進行闡述，告訴大家總統在整個執政團隊所做的應政策的規劃。

團結國家十講目的是希望團結國家，第一場主題所定調的是國家、第二場講的是團結、第三場主題會講憲政體制、從第四場開始講外交，講到國防、兩岸，民主、和平，第九講將會講的是繁榮，第十講會講的是均衡台灣。

郭雅慧表示，希望透過這些主題可以發現說總統在未來這場當中呢會以國家民主憲政體制作為出發，一路講到了外交國防兩岸的議題，希望講到民主韌性，那麼最後收在深入議題，包括台灣的經濟發展，還有產業的布局等，希望透過這些議題直面台灣的聲音，也能夠傾聽國人的想法，最大團結國家。