賴總統真要大登場了！明啟動下鄉「團結國家十講」

正值大罷免之際，總統府發言人郭雅慧今天表示，賴清德總統明天起將展開「團結國家十講」，演講主題分別是，國家、團結、憲政體制、外交、國防、兩岸、民主、和平、繁榮、均衡台灣。

郭雅慧表示，賴總統上任至今對外持續與國際民主友盟站在一起，深化台灣與世界的連結，展現台灣作為國際負責任一員，有能力、有意願貢獻更多。對內以具體行動，希望最大程度團結國人、團結朝野、團結國家，共同面對外來威脅。因此，從明天開始在各大社團進行「團結國家十講」。

郭雅慧說，因此，為在當前國內外局勢快速變動下，再次凝聚與團結國人，並向大家說明政府主張，也讓更多人了解台灣當前面臨的各項挑戰。賴總統將在未來十場受邀出席的活動中，以「團結國家十講」為主軸，分別針對不同主題向全體國人說明國家面臨的挑戰以及政府的因應政策。

郭雅慧指出，十場主軸分別為國家、團結、憲政體制、國防、外交、兩岸、民主、和平、繁榮、均衡台灣。以國家民主憲政制度為基礎出發，從外交、兩岸、民主韌性談到台灣的經濟發展與產業佈局等，深入議題核心、直面台灣社會、傾聽國人聲音、最大團結國家。

對於賴總統將啟動團結國家十講，國民黨朱立倫呼籲應先停止「惡罷」。郭雅慧說，選舉、罷免、創制、複決是憲法賦予公民的權利。罷免是公民團體自決發起的運動，「沒有人有辦法主導，也沒有任何人可以去停止」，賴總統的態度一如既往，表達尊重公民團體的行動。

郭雅慧表示，至於外界如果要刻意貼這些公民運動標籤，或要說是由任何政黨來發起策畫，既不尊重憲法，也不尊重公民權利。