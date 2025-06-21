快訊

星巴克「買一送一」！只有一天、這次有3款星冰樂

MLB／扯！釀酒人新秀29球破百哩 完全比賽投到第7局才破功

賴總統真要大登場了！明啟動下鄉「團結國家十講」

台東罷免立委成案 同意和不同意街頭戰啟動

中央社／ 台東縣21日電

中選會昨天公布國民黨台東立委黃建賓罷免案成案，罷團和民進黨公職人員今天上午上街宣講，呼籲7月26日踴躍投下同意票；黃建賓則在街頭掛上投下不同意票的大型看板。

中選會昨晚公布台東國民黨籍立委黃建賓罷免案成案，進入第3階段的同意與不同意投票，時間是7月26日。

罷團「台東挫賓行動」昨天獲悉罷免案成案後，立即走上街頭呼籲台東民眾同意罷免黃建賓，今天上午也配合民進黨公職人員在街頭宣講。

罷團發言人陳家彬表示，街頭宣講訴求「守住國會，守住台灣」就要罷免黃建賓；還要呼籲台東民眾於7月26日勇敢站出來投下同意票，在外縣市的鄉親、學子提早訂車票；接下來罷團會在縣內不定時、不定點進行罷免行動，直到投票日前。

黃建賓也喊出不畏戰、正面對決，近日開始在台東主要街頭掛上投下不同意票的大型看板。

黃建賓透過新聞稿表示，執政黨結合側翼網軍推動全國惡意大罷免，「只顧鬥爭、不顧民生」，以煽動仇恨的方式，製造人民之間的對立，嚴重騷擾台東鄉親平靜的生活。唯有在7月26日一起站出來投下不同意票，才能阻止惡意罷免每年都浪費人民納稅錢，阻止惡意罷免每年都來騷擾台東鄉親。

黃建賓提到，許多鄉親反映，在罷免團體連署過程中，有獨居長者受到罷團登門騷擾、有店家因為拒絕連署而遭到謾罵，甚至連地方宮廟都被出征。這些亂象都證明罷團為了政治鬥爭，已造成許多台東鄉親心生厭煩，甚至感到害怕，深怕一不小心就成為下一個被批鬥攻擊的對象。

黃建賓 罷免 獨居 台東 側翼

延伸閱讀

大罷免藍綠拚了！盧秀燕今赴雙北反惡罷 綠營直搗本命區

罷免投票日確定⋯「選前之夜」在凱道 下周須搶路權

新聞眼／大罷免惡鬥 賴清德畢其功於一役 對藍趕盡殺絕

揭罷免藍委連署無效破13萬份 洪孟楷：大罷免大造假

相關新聞

賴總統真要大登場了 明啟動下鄉「團結國家十講」

正值大罷免之際，總統府發言人郭雅慧今天表示，賴清德總統明天起將展開「團結國家十講」，演講主題分別是，國家、團結、憲政體制...

大罷免藍綠拚了！盧秀燕今赴雙北反惡罷 綠營直搗本命區

中選會昨晚公布通過24名藍委二階段罷免審查，正式進入三階投票，藍綠都動起來。台中市長盧秀燕今將出席國民黨戰鬥藍召集人趙少...

罷免投票日確定⋯「選前之夜」在凱道 下周須搶路權

中選會昨天公布大罷免二階段審查結果，國民黨台北市5席立委王鴻薇、李彥秀、羅智強、徐巧芯、賴士葆的罷免案都成立，5人發布共...

名單整理包／首波罷免案7月26日投票 看24名立委在那些選區？

大罷免最新進度，中選會今天下午召開會議，進行26件立委罷免案二階審查，在傍晚宣布結果，有24件確定成案進入第三階段投票，投票時間將會在7月26日舉行。另外羅明才、顏寬恒、楊瓊瓔、江啟臣、林思銘等因需補件不足未列入本次審查。面對罷免浪潮，藍營明將在台北辦首場反罷免造勢，綠營則擬串聯全台罷團上街頭。

罷免林沛祥將投票 謝國樑嘆遺憾：協助讓罷免不會成功

中選會昨天審查通過罷免基隆國民黨立委林沛祥連署二階審查，將在7月26日投票，市長謝國樑今天回應說，很遺憾的，時隔半年多，...

罷藍委就是讓柯建銘當院長？前院長王金平說話了

大罷免進入第三階段，中選會昨審定公告24件國民黨立委罷免案，以及目前遭停職的新竹市長高虹安罷免案成案7月26日投票。藍營...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。