大罷免藍綠拚了！盧秀燕今赴雙北反惡罷 綠營直搗本命區

中選會昨晚公布通過24名藍委二階段罷免審查，正式進入三階投票，藍綠都動起來。台中市長盧秀燕今將出席國民黨戰鬥藍召集人趙少康號召在台北榮星花園舉辦首場反罷免造勢；民進黨今將在盧秀燕的本命區連辦2場啟動第三階段罷免行動。

台中市立委選舉第五選區包含北區、北屯區，盧秀燕任六屆立委，是盧的本命區（押地），其中，北屯區為台中市最大行政區，近年區內社區大樓如雨後春筍林立，外來年輕人口移入，無論是民進黨前立委莊競程、現任的國民黨立委黃健豪都屬年輕世代，爭取到不少年輕票源。

台中有3名藍委包括中四選區廖偉翔、中五選區黃健豪及中六選區羅廷瑋罷免案通過二階段審查，進入三階投票。

盧秀燕今天並未安排市政行程，將北上出席「戰鬥藍」反惡罷活動。這也是盧秀燕繼4月凱道「反綠共，戰獨裁」後，藍營一姊在大罷免第三階首日，再度替反惡罷注入一股強心針。

民進黨持續加強大罷免力道，中五選罷免黃健豪連署責任由北屯區市議員曾朝榮、謝家宜，以及北區市議員陳俞融負責，並與罷團合作，讓中五選區2階連署送件數衝高。

民進黨今天聯手中五選區「斷健行動」，今早11時，將在北屯區漢口路五段與漢口路五段71巷口高掛九塊寫有「同意罷免黃健豪」看板，宣布啟動第三階段罷免行動；下午2時30分至5時，在北屯區水景里福隆宮，舉辦宣講，邀請立委王定宇、何欣純、立法院榮譽顧問陳柏惟，台中議員張家銨、江肇國等人出席。