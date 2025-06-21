揭罷藍連署嚴重違法 許宇甄：中選會墮落為權力劊子手

中央選舉委員會昨公告罷免第三階段投票日期為7月26日，與民進黨立院黨團總召柯建銘預測一致。國民黨立委許宇甄今日表示，中選會獨立性已死，民主成為大罷免的陪葬品，這不是巧合，而是醜陋的配合劇本；不是依法行政，而是政治工具的低劣演出。中選會如今竟然墮落為權力的劊子手，假程序之名、行政治整肅之實，將台灣民主一刀斃命。

許宇甄說，國民黨31案罷免連署中，不符合規定者竟多達15萬7226人，不合格率高達13.78%；其中第二階段連署人為第一階段提議人數高達9萬3782人。別忘了「選罷法」清楚規定，第一階段提議人不可當第二階段連署人，這樣的重複連署數字顯示沒有作弊的話，罷免案根本不會成立。更有極高比例是抄錄、偽造、死亡連署，若在過去，早已驚動司法，地檢署早已啟動偵查，大搜索、大羈押。但如今檢調何在？為何偵辦全無聲息？面對這樣明顯的偽造違失，司法機關若無動於衷，難道已淪為政治護航的共犯？民進黨口口聲聲要「捍衛民主」，卻讓司法雙標、制度淪喪，如此民主，豈不虛偽至極？

許宇甄質疑，台灣的民主，還剩下多少靈魂？這次不是單純的投票日問題，而是整個憲政秩序被肆意踐踏的警訊。中選會名義上為超然獨立機關，實質卻早已墮落為民進黨的政治傀儡、附隨組織，它不再保障選舉的公平性與中立性，而是任憑民進黨擺佈、操弄，執行清算在野黨的任務，已徹底違背設立初衷。李進勇身為主委，難辭其咎，應立即引咎辭職，挽救中選會最後的制度及尊嚴。

許宇甄指出，當街道上罷免宣傳車早已滿街跑、投票日期早就定案、標語海報整齊劃一，這場所謂的「民意罷免」，哪裡還看得見人民的自發？這根本不是自下而上的民主展現，而是自上而下、由政黨操盤的政治清算。這是一場由民進黨高層精心設計的權力鬥爭戲碼，將公民參與變質為政治鬥爭的煙幕，將反對聲音標籤化、妖魔化，進而清除異己，以達鞏固權力目的。

許宇甄批評，民進黨發動如此大規模的罷免，是一場政治報復的反民主戰爭，它不僅破壞了代議制度的穩定性，更撕裂了台灣社會的基本信任。民進黨為了奪回立法院主導權，不惜動用整個國家機器與政黨組織，重演威權獨裁的「政治肅清」手段，只是換了包裝、戴上了「民主」的面具。

許宇甄強調，7月26日投票將是一場民主照妖鏡。這一天不只是投票的日子，更是檢驗台灣民主是否仍有公義與靈魂的時刻。誰是堅守法治的公民，誰是扭曲制度的政客，當天將無所遁形。每一票「不同意」，都是對民進黨傲慢濫權的控訴，是對台灣憲政價值的捍衛，是全體人民對民進黨、賴清德權力私欲說「不」的吶喊。

許宇甄呼籲，民主不能成為掌權者的玩具，制度不能被政黨反覆踐踏。7月26日，唯有人民站出來，堅定投下「不同意罷免」的一票，才能守住台灣民主的底線，捍衛我們共同的憲政信仰。唯有堅守法治，台灣的未來才不會被民進黨這隻政治野獸吞噬殆盡。