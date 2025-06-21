罷免投票日確定⋯「選前之夜」在凱道 下周須搶路權

中選會昨天公布大罷免二階段審查結果，國民黨台北市5席立委王鴻薇、李彥秀、羅智強、徐巧芯、賴士葆的罷免案都成立，5人發布共同聲明，請台北市民在7月26日周六出門投票，投下「不同意罷免」。另據指出，國民黨會在7月25日辦「選前之夜」大造勢，選在凱道，但下周須搶路權。

罷免正式進入第三階段投票，中廣前董事長趙少康今天在台北市榮星花園舉辦首場反罷造勢，正式宣告進入罷免肉搏戰。台中市長盧秀燕下午將與會，此也為盧秀燕首度強力表態，繼4月凱道「反綠共，戰獨裁」之後，首次出席「反惡罷」活動。

台北市長蔣萬安雖然因出訪巴黎參加氣候峰會，無法到場，但下周返國後，隨即就會投入反惡罷，與北市立委同台。

藍營今天造勢將喊話鄉親一定要出來投「不同意罷免」，未來北市議員比照「罷雙吳」全部動員。另外，藍營也開始宣傳，希望支持者在三階投票日當天，也就是7月26日的周末，不要安排出遊活動。

台北市5立委很早就開始比照選舉模式跑行程，目標要把藍營支持者的熱情喚起，「明明很多人反對大罷免，但就是沒意願出來投票」，這是藍營迫切的的危機。

目前藍軍冀望在7月舉辦造勢，催出投票率「選前之夜」至為關鍵。凱道是兵家必爭，投票日前一天「選前之夜」7月25日的凱道路權，須在前一個月才能申請，下周恐將有一場路權爭奪戰。