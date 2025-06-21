聽新聞
0:00 / 0:00

竹市雙罷人力吃緊 選務估動員近5千人

聯合報／ 記者黃羿馨陳俊智／連線報導

罷免投票日期確定，各地選務兩樣情。新竹市面臨市長、立委雙罷免局面，選務人員預估，不含警力支援，將動員近五千人投入，不過七、八月正值國家考試期，屆時人力相當吃緊。其他縣市有選務人員說，就選務工作而言，罷免投票相對單純。

核三重啟公投將在八月廿三日舉行，桃園選委會表示，公投與罷免投票時間接近，已發文區公所，希望兩選務由同組人員、同一開票所執行，減少人員訓練與布置場地負擔。

新竹市共分為三五六處投開票所，罷免投票需動員三五六名主任管理員、主任監察員、管理員，基本上就要一○六八人，再加上各政黨與被罷免人推薦的監察員，警方的警衛人員、預備員等，光是第一線投開票所就需要近三千人。

曾參與大選業務的選務人員分析，依過去經驗，新竹雙罷免動員四千八百人至五千名選務人員，法令規定三分之一以上須為公教人員，再加上七、八月恰逢國家考試密集期，人力調度相當吃緊。新竹市選委會表示，不便對外說明。

選委會 罷免 桃園 新竹 人力

延伸閱讀

揭罷免藍委連署無效破13萬份 洪孟楷：大罷免大造假

726大罷免／基隆絕沛高喊改變的機會 林沛祥：正面迎戰

影／首波罷免日期定在726 何欣純：期許國會能步入正軌

726投不同意罷免 北市5藍委聲明「一個都不能少」

相關新聞

名單整理包／首波罷免案7月26日投票 看24名立委在那些選區？

大罷免最新進度，中選會今天下午召開會議，進行26件立委罷免案二階審查，在傍晚宣布結果，有24件確定成案進入第三階段投票，投票時間將會在7月26日舉行。另外羅明才、顏寬恒、楊瓊瓔、江啟臣、林思銘等因需補件不足未列入本次審查。面對罷免浪潮，藍營明將在台北辦首場反罷免造勢，綠營則擬串聯全台罷團上街頭。

726罷免投票一如柯建銘預測 中選會曝決定關鍵原因

大罷免進入第三階段，中選會今開委員會議審定首波罷免案，處理24件立委罷免案的二階審查，與首波罷免案投票日期等選務事項。中...

【即時短評】726大罷免對藍斬草除根 賴清德要一戰定江山

大罷免第三階段正式進入肉搏戰！中選會今晚宣告首波罷免案，一如預料，24名藍委進入三階罷免，7月26日投票。賴清德總統想畢...

確定了！中選會公布首波24名藍委罷免案+高虹安 7月26日投票

大罷免進入第三階段，中選會今開委員會議審定首波罷免案，處理24件立委罷免案的二階審查，與首波罷免案投票日期等選務事項。

獨／肉搏戰！盧秀燕要登場 明現身藍營北北基反惡罷造勢

中央選舉委員會今日傍晚將公布哪些國民黨立委罷免，正式進入第三階段投票，中廣前董事長趙少康明日於台北市榮星花園舉辦首場反罷...

竹市雙罷人力吃緊 選務估動員近5千人

罷免投票日期確定，各地選務兩樣情。新竹市面臨市長、立委雙罷免局面，選務人員預估，不含警力支援，將動員近五千人投入，不過七...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。