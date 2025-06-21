竹市雙罷人力吃緊 選務估動員近5千人

罷免投票日期確定，各地選務兩樣情。新竹市面臨市長、立委雙罷免局面，選務人員預估，不含警力支援，將動員近五千人投入，不過七、八月正值國家考試期，屆時人力相當吃緊。其他縣市有選務人員說，就選務工作而言，罷免投票相對單純。

核三重啟公投將在八月廿三日舉行，桃園市選委會表示，公投與罷免投票時間接近，已發文區公所，希望兩選務由同組人員、同一開票所執行，減少人員訓練與布置場地負擔。

新竹市共分為三五六處投開票所，罷免投票需動員三五六名主任管理員、主任監察員、管理員，基本上就要一○六八人，再加上各政黨與被罷免人推薦的監察員，警方的警衛人員、預備員等，光是第一線投開票所就需要近三千人。

曾參與大選業務的選務人員分析，依過去經驗，新竹雙罷免動員四千八百人至五千名選務人員，法令規定三分之一以上須為公教人員，再加上七、八月恰逢國家考試密集期，人力調度相當吃緊。新竹市選委會表示，不便對外說明。