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反惡罷！台中盧秀燕領軍 雙北蔣侯攜手

聯合報／ 記者陳敬丰江婉儀楊正海鄭國樑／連線報導

中選會昨公布首波立委罷免案審議結果，集中在雙北、桃園、台中。台中市長盧秀燕今北上出席「戰鬥藍」反惡罷活動，台中藍營擬定以盧秀燕為核心，啟動區域聯防。雙北遭罷免立委昨聲明，將與台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜合作力抗惡罷，「一個也不能少」，投下對賴政府不信任票。

台北市五名國民黨立委罷免案都在首波成案，藍委北市王鴻薇、李彥秀、羅智強、徐巧芯、賴士葆昨晚聯合聲明，民進黨發起的大惡罷史無前例，幾乎集中罷免所有在野黨區域立委，甚至扣上紅帽，過去到現在沒有任何一國執政黨濫用罷免來清算政敵，民進黨民生不顧，只會鬥爭。

新北市六席藍委中，有五席罷免案首波成立。新北藍委張智倫、廖先翔、林德福、洪孟楷、葉元之聯合聲明，民進黨行政霸權無視立法權，用國家資源和執政黨機器政治鬥爭，讓台灣只剩綠營聲音；進入關鍵第三階段，若不投票就讓奧步得逞、惡意成功。

台中市有六席國民黨立委，昨首波中四廖偉翔、中五黃健豪、中六羅廷瑋罷免案成立；中二顏寬恒、中三楊瓊瓔、中八江啟臣連署補件至廿九日。台中六區罷團昨晚集結在市區十處路口，舉牌呼籲七二六投同意票，並持續收連署書。

國民黨台中市黨部主委顏文正說，台中首波有三個選區成案，將啟動六區聯防，以盧秀燕為核心發動陸戰反罷免，若第一波有狀況，將擴大中彰投聯防，讓無罷免選區的人力，打電話幫罷免選區的立委投票。

民眾黨台中市黨部主委陳清龍表示，目前黨中央以宣講核三廠公投延役為主，反罷免靠志工與個別的民代站台，但是在野黨必然要互助合作，將建議黨中央採取行動。

桃園市六席藍委罷免案都在首波成案，桃園六席藍委聯合聲明，六藍委在立院通過財劃法修正案，罷免投票是桃園每年增加二五九億元預算的保衛戰。

罷免 盧秀燕 李彥秀 侯友宜 中選會

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