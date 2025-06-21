藍：24立委同天投票 有利反罷免

中選會昨公布首波通過門檻的罷免案及投票日，國民黨團書記長王鴻薇表示，將以「大選規格」全面應戰，呼籲民眾出門終結惡質大罷免；國民黨立委李彥秀則分析，決戰點是投票率，將積極布局陸戰與空戰。

從今年初就開始熱議的大罷免，昨天終於確定七月廿六日投票。藍營人士分析，廿四位藍委集中在同一天，對藍營還算有利，第一場反罷免戰拿下勝利的話，第二場大罷免就會消風，所以全黨上下都會全力拚搏。

王鴻薇表示，藍委都將以大選規格應戰，而她個人也將成立「反罷競選總部」，今日北北基就會展開區域聯防，未來活動也會由五個藍委一起合辦。

李彥秀說，反惡罷決戰勝利的關鍵就是投票率，今年農曆年後，已開始積極布局陸戰與空戰反制惡罷，所有在野黨委員沒有悲觀的權利，更沒有退讓的空間，相信台灣人民眼睛是雪亮的。