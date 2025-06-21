聽新聞
0:00 / 0:00

兩陣營備戰…綠當大選拚 藍催投票率

聯合報／ 記者蔡晉宇鄭媁／台北報導

大罷免七月廿六日投票，藍綠各自出招備戰，民進黨祭出「黨公職當自己選舉在拚」，比照大選高規格，評估有罷免掉十席藍委機會；藍營依內部民調評估目前情勢尚穩定，但也設定七二六「首戰即終戰」，要激出支持者「一定出門投下不同意票」，終結惡罷。

民進黨立院團幹事長吳思瑤說，民進黨團作為公民罷團最強側翼，黨中央已啟動規畫，黨公職有罷區跟非罷區之分，以她選區來說，立委是民進黨籍，屬於非罷區，非罷區要支援罷區的罷免活動、組織、陸戰及空戰，罷區的黨公職承擔更大的責任，一切比照選舉規格。

吳思瑤表示，無論是罷區或非罷區，所有黨公職要當作大選的規格來打，自己選舉怎麼拚命，在大罷免這場戰役也要同樣規格的投入，未來無論是站路口、掃市場、發文宣，民進黨所有的黨公職都會配合黨中央的規畫，全力投入，民進黨團也會啟動立委行程活動配合。

國民黨方面，如何催出更多民眾「一定出門投不同意票」，是藍營接下來的主要戰略目標。接下來將啟動一系列「反惡罷、戰獨裁」說明會，現已規畫台中、台北、新北等六場活動，其中台中第六選區的羅廷瑋就占了二場，訴求民進黨打壓在野、操弄罷免。

藍營人士分析，在都會區部分，目前整體民調盤勢，不同意罷免皆是大幅度高於同意罷免，但一定會去投票的比率則各有落差，選民最多的問題就是「會去投票，但是哪一天？」這也增加許多不確定性，但只要熱戰催動投票率最大化，都可以穩住局勢。

民進黨 民調 投票率 大罷免 吳思瑤

延伸閱讀

揭罷免藍委連署無效破13萬份 洪孟楷：大罷免大造假

726大罷免投票 國民黨團轟劇本早寫好：最黑暗不堪一天

爆破黃國昌示範帶？ 張啓楷：沒注意到中計了 蠢到爆

政院啟動公務員特殊查核 吳思瑤：剷除共諜盼各界支持

相關新聞

名單整理包／首波罷免案7月26日投票 看24名立委在那些選區？

大罷免最新進度，中選會今天下午召開會議，進行26件立委罷免案二階審查，在傍晚宣布結果，有24件確定成案進入第三階段投票，投票時間將會在7月26日舉行。另外羅明才、顏寬恒、楊瓊瓔、江啟臣、林思銘等因需補件不足未列入本次審查。面對罷免浪潮，藍營明將在台北辦首場反罷免造勢，綠營則擬串聯全台罷團上街頭。

726罷免投票一如柯建銘預測 中選會曝決定關鍵原因

大罷免進入第三階段，中選會今開委員會議審定首波罷免案，處理24件立委罷免案的二階審查，與首波罷免案投票日期等選務事項。中...

【即時短評】726大罷免對藍斬草除根 賴清德要一戰定江山

大罷免第三階段正式進入肉搏戰！中選會今晚宣告首波罷免案，一如預料，24名藍委進入三階罷免，7月26日投票。賴清德總統想畢...

確定了！中選會公布首波24名藍委罷免案+高虹安 7月26日投票

大罷免進入第三階段，中選會今開委員會議審定首波罷免案，處理24件立委罷免案的二階審查，與首波罷免案投票日期等選務事項。

獨／肉搏戰！盧秀燕要登場 明現身藍營北北基反惡罷造勢

中央選舉委員會今日傍晚將公布哪些國民黨立委罷免，正式進入第三階段投票，中廣前董事長趙少康明日於台北市榮星花園舉辦首場反罷...

竹市雙罷人力吃緊 選務估動員近5千人

罷免投票日期確定，各地選務兩樣情。新竹市面臨市長、立委雙罷免局面，選務人員預估，不含警力支援，將動員近五千人投入，不過七...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。