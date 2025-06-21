早預言7月26日投票 在野批柯建銘太上主委

中央選舉委員會昨公告大罷免投票日期為七月廿六日，民進黨立院黨團總召柯建銘日前「預言」完全命中。國民黨立委林沛祥表示，證明就是柯建銘在主導大罷免，「大罷免若贏，立法院長柯建銘」。民眾黨副秘書長許甫則批，民進黨早用一次次的實際行動告訴人民，「國家，就是他們黨的家」。

國民黨副發言人康晉瑜說，怎麼這麼剛好，柯建銘、罷團都猜對？還能預先做好文宣，台灣的獨立機關從憲法法庭、ＮＣＣ到中選會，都變成民進黨的附隨組織，有夠失格丟臉。

國民黨立委王鴻薇批評，民進黨完全不演了，「中選會太上主委根本就是柯建銘」，搞半天罷免日原來是柯建銘說了算，顯示這是一場完全不公平戰爭，綠營球員兼裁判。

民眾黨副秘書長許甫昨表示，前有民進黨發言人吳崢「開天眼」，不只神準預測大法官暫時處分結果，連時間都抓得剛好；後有柯建銘，不僅昭告天下「大罷免就是我們發起的」，連賴清德總統要怎麼登場、何時登場，也統統先講，現在不都一一應驗？

柯建銘則回應，以中選會公告為準，他該講的都已講完，一切尊重選務機關本於專業所做決定。

此外，核三重啟公投八月廿三日投票，中選會委員會議昨決議，自八月七日起，在全國性無線電視頻道舉辦五場發表會或辯論會，將由立法院代表正方，行政院或依公民投票法第廿條經許可設立辦事處的反對意見者代表反方。