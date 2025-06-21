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新聞眼／大罷免惡鬥 賴清德對藍趕盡殺絕

聯合報／ 本報記者唐筱恬
中央選舉委員會昨公告大罷免投票日期為七月廿六日，國民黨立委呼籲民眾終結惡質大罷免。記者許正宏／攝影
中央選舉委員會昨公告大罷免投票日期為七月廿六日，國民黨立委呼籲民眾終結惡質大罷免。記者許正宏／攝影

大罷免第三階段正式進入肉搏戰，中選會昨晚宣告首波罷免案，一如預料，廿四名藍委進入三階罷免，預計七月廿六日投票。賴清德總統想畢其功於一役扭轉朝小野大劣勢，一戰定江山，不惜勞民傷財推動一場空前大鬥爭，讓台灣陷入政治惡鬥之中，是反民主最壞示範。

二○二四年總統大選結束後，賴總統僅獲得四成民意，民進黨國會席次未過半，陷於朝小野大的困局，但賴清德未與在野黨溝通、謙卑面對民意，卻樂見民團推動大罷免，最後更加足馬力動員民進黨全體黨公職投入罷藍委行動，自證從頭到尾，這就是民進黨一手推動的政治大鬥爭。

為了掌握完全執政的權力，賴清德不惜一切清剿在野黨，還祭出抗中反共牌抹紅在野黨，為了讓抗中牌發揮最大效應，「賴十七條」挑釁大陸，製造寒蟬效應，更對公務員進行忠誠考核、驅逐陸配、阻礙兩岸交流、調查大陸居住證等，一步步為大罷免抗中牌暖身。

司法向來是正義的最後一道防線，而今司法竟沒好好調查讓人民深惡痛絕的詐騙案、影響國安的共諜案，反而是雷厲風行、小案大辦，大動作調查國民黨工偽造文書案，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹等多名黨工甚至遭收押至今，司法自甘為鷹犬，公正形象也因大罷免受損。

賴政府祭出司法整肅一招確實達到成效，已造成藍營人人自危，國民黨組織幾乎已被斷手斷腳，國民黨罷免綠委的反制行動宣告敗北，史無前例的大罷免藍委行動，最後廿四名藍委成案，確定要舉行罷免投票。執政黨動用國家資源和司法追殺，全面輾壓在野黨，踐踏多數民意。

綠營推動大罷免，中選會本應中立的角色早已不斷被質疑，而核三重啟公投八月廿三日投票，中選會決議八月七日起才辦理辯論會，目的正是防止在野黨，在七月廿六日罷免投票前，透過任何議題集結、向民眾訴求；中選會這樣的作為，無疑再度助攻大罷免，坐實甘為鷹犬、執政黨打手的質疑。

我國憲法雖賦予選民罷免之權，但這是在政治人物涉及貪汙等嚴重情形時才動用罷免權，輸不起的賴清德想一舉扭轉情勢，對藍營斬草除根，劍指二○二六與二○二八，要讓在野黨再無反制監督之力。賴清德不只濫用罷免權，也讓全國為了這場大罷免至少必須耗費上億元，更將台灣推向惡質政治和無限的對立。

賴清德 朝小野大 大罷免 國民黨 中選會

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