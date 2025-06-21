25件罷免案7月26日投票 藍批「大惡罷劇本早寫好」

大罷免進入第三階段，中選會昨審定公告，廿四件國民黨立委罷免案，以及目前遭停職的新竹市長高虹安罷免案成案，七月廿六日投票。藍白批評在賴清德執政下，中選會甘為鷹犬，已成獨裁工具。

藍今反罷 盧秀燕首參與

由於大罷免正式進入肉搏戰階段，藍營今舉辦反罷免造勢，台中市長盧秀燕將首度參與，民進黨則發起全國罷區大串聯，啟動罷免文宣戰。

中選會昨開委員會議，審查通過北市立委王鴻薇、李彥秀、羅智強、徐巧芯、賴士葆，新北洪孟楷、葉元之、張智倫、林德福、廖先翔，桃園立委牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華，台中廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、雲林丁學忠、花蓮傅崐萁、台東黃建賓、基隆林沛祥、新竹市鄭正鈐以及遭停職的市長高虹安罷免案。

南投兩立委 補件審查中

至於南投縣第一、二選區立委馬文君、游顥則補件審查中，未列在首波罷免案。

中選會表示，考量國家社會允應盡早及時安定，依法律明定，公職罷免案本應於正式宣告成案後廿日起六十天內投票，復衡酌國考等其他因素，依法決議訂七月廿六日。將函請被罷免人於文到次日起十日內向該會提出答辯書。七月廿六日投票、開票；八月一日前審定罷免投票結果；八月一日公告罷免投票結果。

民進黨團總召柯建銘早在五月就「預言」七月廿六日是罷免投票日，國民黨文傳會主委林寬裕說，還沒開會就有宣傳車在街上跑來跑去，中選會果真是獨裁政黨的工具。國民黨會全力守護所有的黨籍立委與台灣得來不易的民主，歷次民調都顯示，主流民意不認同所謂的大罷免，呼籲民眾一起反綠共戰獨裁，票投不同意，台灣大勝利。

國民黨立法院黨團表示，中選會的決議只印證了一件事，「大惡罷劇本早已寫好」，中選會唾面自乾，甘為鷹犬。

民眾黨團總召黃國昌批，中選會果然淪柯建銘聽命小弟，中選會也完全不演了，遵照辦理。在賴清德執政下，中選會原應有的超然中立，就是一場大笑話。

黃國昌也呼籲，民眾七月廿六日一起出來投下不同意票，這一票不僅是拒絕政治惡鬥，也是對賴清德投下不信任票。

中廣前董事長趙少康今天將在北市舉辦「北北基反惡罷團結大會」造勢，國民黨主席朱立倫、前台北市長郝龍斌、盧秀燕等人將與會，這是盧出席的第一場反罷免大型造勢。

盧秀燕團隊將六二一定位為盧的「全國輔選日」，相關人士說，台中立委也會和盧秀燕一起北上聲援，盧將透過自己的能量，團結國民黨及在野政黨一致對抗惡罷。此外，民眾黨立委張啓楷、「館長」陳之漢都將出席造勢，與北北基藍委同台，拉抬反罷免氣勢。

民進黨祭出「罷免文宣三箭」，包括影片、文宣、宣傳網站，今動員各縣市黨公職，發起全國罷區串聯，同步宣傳「罷免投同意，反共更有力」，民進黨秘書長林右昌今也將前進花蓮宣傳大罷免。